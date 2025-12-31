Điểm nóng xung đột ngày 31-12: "Hòn đá tảng" trên bàn đàm phán Nga - Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 31-12: "Hòn đá tảng" trên bàn đàm phán Nga - Ukraine

Hải Hưng

(NLĐO) – Bất đồng giữa các bên về lãnh thổ vùng Donbas, miền Đông Ukraine tiếp tục là nút thắt lớn nhất cản trở tiến trình hòa bình Nga – Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã và đang tiếp tục sốt sắng trong vai trò trung gian nhằm tiến tới thoả thuận chấm dứt cuộc xung đột Ukraine đã kéo dài gần 4 năm qua.

Kyiv Post cho hay sau cuộc điện đàm giữa chủ nhân Nhà Trắng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28-12, lập trường của các bên liên quan tới Donbas vẫn còn nhiều khác biệt.

Điện Kremlin tiếp tục yêu cầu Kiev từ bỏ Donetsk "ngay lập tức", trong khi tổng thống Mỹ tránh can dự trực tiếp vào vấn đề lãnh thổ khi cho rằng để Nga và Ukraine "tự tháo gỡ".

Nút thắt cản trở tiến trình hoà bình Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Đặc phái viên ngoại giao của Điện Kremlin Yuri Ushakov kêu gọi: "Ukraine cần đưa ra quyết định dũng cảm và ngay lập tức rút quân khỏi khu vực Donetsk".

Còn sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Tổng thống Donald Trump cho biết 2 bên đã đạt được khoảng "95% chặng đường để tiến tới một giải pháp hoà bình". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận vẫn còn một số "vấn đề gai góc", chủ yếu liên quan tới nhượng bộ lãnh thổ. 

Khi được phóng viên Kyiv Post hỏi về phát biểu của đặc phái viên Ushakov, tổng thống Mỹ tránh trả lời trực tiếp. "Đó là vấn đề mà họ phải tự tháo gỡ" – ông chủ Nhà Trắng nói, đồng thời từ chối cho biết Mỹ sẽ gây sức ép với Moscow ở mức độ nào trong trường hợp đàm phán bế tắc.

Việc lực lượng Ukraine phải rút khỏi phần lãnh thổ còn lại mà họ đang kiểm soát tại tỉnh Donetsk, thuộc vùng Donbas là yêu cầu then chốt của Nga cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Về phía mình, Tổng thống Zelensky tuần trước tuyên bố Nga cũng phải rút lực lượng với mức độ tương ứng với phần lãnh thổ mà quân đội Ukraine đã nhượng bộ. Điều này về thực chất sẽ tạo ra một vùng phi quân sự xung quanh các tuyến mặt trận hiện nay.

"Các tổng thống Nga và Mỹ nhìn chung có quan điểm tương đồng rằng lệnh ngừng bắn tạm thời do Ukraine và các nước châu Âu đề xuất, dưới danh nghĩa chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý hoặc với các lý do khác, chỉ kéo dài xung đột và làm gia tăng nguy cơ tái bùng phát giao tranh" - ông Ushakov nói sau cuộc điện đàm giữa ông nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.

Nga lập luận rằng việc ngừng bắn tạm thời sẽ tạo điều kiện để Ukraine tái tổ chức lực lượng và tái vũ trang.

Trong khi đó, Tổng thống Nga đã chấp thuận ý tưởng thành lập 2 nhóm công tác đặc biệt để giải quyết xung đột, một nhóm phụ trách các vấn đề an ninh và nhóm còn lại tập trung vào các khía cạnh kinh tế.

Tin liên quan

Tên lửa “quái vật” Oreshnik của Nga chính thức trực chiến tại Belarus

Tên lửa “quái vật” Oreshnik của Nga chính thức trực chiến tại Belarus

(NLĐO) - Hệ thống tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga đã chính thức đi vào trực chiến tại Belarus.

Ông Donald Trump bối rối trước việc Moscow cáo buộc Ukraine “tấn công tư dinh tổng thống Nga"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ tỏ ra lúng túng trước thông tin Ukraine bị cáo buộc tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở vùng Novgorod.

Ukraine “đỏ lửa” ngay trước khi tổng thống Mỹ - Ukraine gặp nhau

(NLĐO) - Nga không kích Ukraine dữ dội ngay trước thềm cuộc gặp giữa tổng thống Ukraine và tổng thống Mỹ nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình.

Ukraine Nga Donald Trump Vladimir Putin Volodymyr Zelensky Mỹ nhượng bộ lãnh thổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo