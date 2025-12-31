HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine tung đòn tập kích đêm trúng đặc nhiệm Nga, Nga phản đòn vào Odesa

Lạc Chi

(NLĐO) - Các đòn tấn công bằng UAV của Ukraine tại Donetsk và pháo kích của Nga vào hạ tầng cảng Odesa diễn ra liên tiếp, làm gia tăng thiệt hại.

Binh chủng Không người lái của Ukraine cho biết đã tập kích ban đêm bằng UAV nhằm vào sở chỉ huy Lữ đoàn Đặc nhiệm GRU số 14 của Nga tại khu vực Berdyanske, hiện do lực lượng Moscow kiểm soát, gây thiệt hại nghiêm trọng - theo đánh giá tình báo công bố ngày 29-12.

Thông tin trên do ông Robert Brovdi, chỉ huy Binh chủng Không người lái Ukraine công bố. Ông cho biết cuộc tấn công diễn ra trong đêm 25, rạng sáng 26-12, được thực hiện bởi đơn vị Birds thuộc Trung tâm Tác chiến số 1 của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine đăng trên Telegram bổ sung, ngoài mục tiêu nhân lực, một số cơ sở hậu cần của Nga cũng bị đánh trúng.

Trong cùng khoảng thời gian, lực lượng Ukraine tuyên bố đã tấn công kho hậu cần của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 228 tại khu vực Starobeshevo. Ngoài ra, các UAV hạng nặng Vampire đã đánh trúng các hệ thống pháo phản lực Grad của Nga từ trên cao.

Theo phía Ukraine, các hệ thống Grad bị đánh trúng ngay tại bệ phóng. Đây là loại pháo phản lực có tầm bắn lên tới 20 km và được Nga sử dụng thường xuyên kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát.

Ukraine tập kích đặc nhiệm Nga tại Donetsk, Nga phản đòn vào Odesa - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tập kích vào các cơ sở cảng ở vùng Odessa của Ukraine vào ngày 23-12. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, ngày 30-12, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết Nga đã tấn công hạ tầng cảng biển tại tỉnh Odesa, làm hư hại một tàu chở ngũ cốc treo cờ Panama và các bồn chứa dầu. Một người bị thương trong vụ việc.

Ông Kuleba nói trên Telegram rằng đây là cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng cảng, với mục tiêu gây gián đoạn hoạt động logistics và vận tải biển. Dù vậy, hai cảng Pivdennyi và Chornomorsk vẫn tiếp tục hoạt động sau vụ tấn công.

Odesa và các cảng lân cận giữ vai trò then chốt đối với thương mại đối ngoại của Ukraine trong bối cảnh chiến sự kéo dài.

Trong vài tháng gần đây, xung đột trên biển giữa Ukraine và Nga đã gia tăng cường độ. Cả hai bên đều tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu hải quân và tàu thương mại trên biển Đen và cả những khu vực xa hơn.

