Điểm nóng xung đột ngày 1-9: Ukraine hé lộ bom dẫn đường in 3D

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 1-9: Ukraine hé lộ bom dẫn đường in 3D

Lạc Chi

(NLĐO) - Loại bom dẫn đường mới của Ukraine, được chế tạo bằng công nghệ in 3D, đã được trưng bày cùng nhiều khí tài hiện đại trong dịp Quốc khánh nước này.

Theo Defense Express ngày 25-8, loại bom này có thiết kế nhỏ gọn, dùng cho máy bay không người lái và có nhiều điểm tương đồng với bom MAM-L do hãng Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển cho UAV Bayraktar TB2.

Giới quan sát cho biết loại bom này có phần cánh ổn định và cơ cấu điều khiển khá giống MAM-L, với giá treo đặt phía trên thân để gắn lên máy bay hoặc UAV. Tuy nhiên, phía sau có một mô-đun nhô ra, không thấy xuất hiện ở phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù chưa rõ cơ chế dẫn đường, phần mũi có thể chứa đầu dò laser bán chủ động, tương tự công nghệ trên MAM-L.

Ukraine hé lộ bom dẫn đường in 3D - Ảnh 1.

Loại bom dẫn đường chính xác được in 3D mới của Ukraine được trưng bày tại triển lãm quốc phòng. Ảnh: United 24 Media.

Điểm đáng chú ý là thân và cánh bom để lộ các đường gân đặc trưng của công nghệ in 3D, khác với cấu trúc kim loại ở mẫu gốc. Trọng lượng ước tính khoảng 22 kg, phù hợp để trang bị cho Bayraktar TB2 hoặc các UAV đa cánh quạt hạng nặng được cải tiến cho nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, thông số chính thức và vai trò tác chiến cụ thể vẫn chưa được công bố.

Loại bom này nằm trong chuỗi sản phẩm công nghệ quốc phòng mới mà Ukraine ra mắt dịp Quốc khánh, bên cạnh tên lửa hành trình tầm xa "Long Neptune".

Trước đó, ngày 25-6, Defense Express đưa tin ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã giới thiệu bộ dẫn hướng cho bom thường, được mệnh danh là "KAB Ukraine", giúp biến bom thường thành bom lượn tầm xa, đạt cự ly tới 60 km và đặt mục tiêu nâng lên 80 km.

Trong khi đó, Canada cũng phát tín hiệu sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty trong chuyến thăm Kiev ngày 25-8 cho biết Ottawa đang cân nhắc khả năng triển khai quân tới Ukraine sau khi chiến sự kết thúc, nếu có yêu cầu.

Chuyến thăm Kiev của ông McGuinty đi cùng Thủ tướng Carney diễn ra trong bối cảnh Ukraine thúc đẩy các cam kết an ninh quốc tế. Canada thuộc nhóm khoảng 30 quốc gia đang bàn về cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu chiến.

Thủ tướng Carney cũng khẳng định Canada không loại trừ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình trong tương lai. Ông công bố gói viện trợ 1,4 tỉ USD cho Ukraine, trong đó 680 triệu CAD dùng để mua khí tài Mỹ. Ngoài ra, Canada và Ukraine cũng đạt thỏa thuận hợp tác chế tạo UAV, dù chi tiết chưa được tiết lộ.

Tại Ba Lan, ông Carney đã thăm binh sĩ Canada đang huấn luyện quân đội Ukraine. Tính đến nay, hơn 45.000 binh sĩ Ukraine đã hoàn tất huấn luyện trong các chương trình hỗ trợ quân sự của Ottawa.

Tin liên quan

Điểm nóng Seversk: 5.000 quân Ukraine trước nguy cơ “vạc lửa” mới

Điểm nóng Seversk: 5.000 quân Ukraine trước nguy cơ “vạc lửa” mới

(NLĐO) - Lực lượng Nga tiếp tục cuộc tấn công khu vực Seversk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, đe dọa bao vây khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine.

Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ cựu Chủ tịch Quốc hội bị bắn chết trên đường

(NLĐO) – Giới chức Ukraine tuyên bố vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy “được lên kế hoạch cẩn thận”. Nghi phạm hiện vẫn lẩn trốn.

Cân nhắc “để mặc” xung đột ở Ukraine, ông Donald Trump đã cạn kiên nhẫn?

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc rút khỏi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine khi ông muốn cả hai bên linh hoạt hơn.

Ukraine in 3D bom dẫn đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo