Điểm nóng xung đột ngày 10-9: Điện Kremlin nói gì về vụ không phận Ba Lan bị xâm phạm?

Theo đài RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái (UAV) mà Ba Lan cáo buộc đã xâm phạm không phận của họ có liên quan đến Nga.

Trước đó cùng ngày 10-9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố quân đội nước này đã bắn hạ một số lượng lớn UAV của Nga. Warsaw mô tả sự việc này là hành vi vi phạm không phận Ba Lan chưa từng có tiền lệ.

Ông Peskov nói thêm Điện Kremlin vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ phía lãnh đạo Ba Lan về vụ việc.

Cơ quan chức năng Ba Lan đang khoanh vùng địa điểm được cho là có một mảnh UAV từ Nga bị bắn hạ đã rơi xuống - Ảnh: AP

Trong khi đó, Đại biện lâm thời Nga tại Warsaw Andrey Ordash nói với RIA Novosti rằng khi ông được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ba Lan vào cùng ngày, chính quyền Ba Lan đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các UAV bị bắn hạ thuộc về Nga.

Ông Ordash cũng lưu ý các UAV này bay vào Ba Lan từ phía Ukraine. Tuy nhiên, trước đó Thủ tướng Ba Lan nói các máy bay này bay từ phía Belarus chứ không phải Ukraine.

Cũng trong hôm 10-9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã chỉ trích Moscow về vụ xâm phạm không phận Ba Lan mà Nga bị cáo buộc.

Cũng theo người đứng đầu NATO, một đánh giá đầy đủ về vụ việc vẫn đang được tiến hành nhằm xác minh vụ tấn công có phải cố ý hay không. Nhưng ông lưu ý: "Điều rõ ràng là hành vi vi phạm đêm qua không phải là một sự cố đơn lẻ".

"Hãy nhớ rằng chúng tôi luôn sẵn sàng, cảnh giác và sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO" - tờ Politico dẫn lời ông Rutte.

Quân đội Nga lên tiếng Quân đội Nga "không hề đặt bất kỳ mục tiêu nào tại Ba Lan cho các đòn tấn công tầm xa" - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham vấn với các quan chức quốc phòng Ba Lan. Cũng theo bộ này, tầm bay của các máy bay không người lái được sử dụng trong các cuộc tấn công qua đêm 9-9 ở miền Tây Ukraine "không vượt quá 700 km". Theo tuyên bố, các mục tiêu bị tấn công gồm nhiều cơ sở công nghiệp quân sự ở miền Tây Ukraine. Cụ thể, đài RT cho hay quân đội Nga đã đánh trúng một nhà máy xe tăng và một nhà máy sản xuất máy bay ở TP Lviv, cùng các cơ sở khác tại các khu vực Ivano-Frankovsk, Khmelnitsky và Zhitomir. Những địa điểm này được cho là có liên quan đến hoạt động sản xuất máy bay không người lái tầm xa cũng như sản xuất và sửa chữa xe bọc thép và máy bay chiến đấu.



