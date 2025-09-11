Điểm nóng xung đột ngày 10-9: Điện Kremlin nói gì về vụ không phận Ba Lan bị xâm phạm?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 10-9: Điện Kremlin nói gì về vụ không phận Ba Lan bị xâm phạm?

Anh Thư

(NLĐO) - Moscow đã bác bỏ cáo buộc máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan.

Theo đài RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái (UAV) mà Ba Lan cáo buộc đã xâm phạm không phận của họ có liên quan đến Nga.

Trước đó cùng ngày 10-9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố quân đội nước này đã bắn hạ một số lượng lớn UAV của Nga. Warsaw mô tả sự việc này là hành vi vi phạm không phận Ba Lan chưa từng có tiền lệ.

Ông Peskov nói thêm Điện Kremlin vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ phía lãnh đạo Ba Lan về vụ việc.

Điện Kremlin phản hồi cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng Ba Lan đang khoanh vùng địa điểm được cho là có một mảnh UAV từ Nga bị bắn hạ đã rơi xuống - Ảnh: AP

Trong khi đó, Đại biện lâm thời Nga tại Warsaw Andrey Ordash nói với RIA Novosti rằng khi ông được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ba Lan vào cùng ngày, chính quyền Ba Lan đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các UAV bị bắn hạ thuộc về Nga.

Ông Ordash cũng lưu ý các UAV này bay vào Ba Lan từ phía Ukraine. Tuy nhiên, trước đó Thủ tướng Ba Lan nói các máy bay này bay từ phía Belarus chứ không phải Ukraine.

Cũng trong hôm 10-9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã chỉ trích Moscow về vụ xâm phạm không phận Ba Lan mà Nga bị cáo buộc.

Cũng theo người đứng đầu NATO, một đánh giá đầy đủ về vụ việc vẫn đang được tiến hành nhằm xác minh vụ tấn công có phải cố ý hay không. Nhưng ông lưu ý: "Điều rõ ràng là hành vi vi phạm đêm qua không phải là một sự cố đơn lẻ".

"Hãy nhớ rằng chúng tôi luôn sẵn sàng, cảnh giác và sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO" - tờ Politico dẫn lời ông Rutte.

Quân đội Nga lên tiếng

Quân đội Nga "không hề đặt bất kỳ mục tiêu nào tại Ba Lan cho các đòn tấn công tầm xa" - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham vấn với các quan chức quốc phòng Ba Lan.

Cũng theo bộ này, tầm bay của các máy bay không người lái được sử dụng trong các cuộc tấn công qua đêm 9-9 ở miền Tây Ukraine "không vượt quá 700 km".

Theo tuyên bố, các mục tiêu bị tấn công gồm nhiều cơ sở công nghiệp quân sự ở miền Tây Ukraine. Cụ thể, đài RT cho hay quân đội Nga đã đánh trúng một nhà máy xe tăng và một nhà máy sản xuất máy bay ở TP Lviv, cùng các cơ sở khác tại các khu vực Ivano-Frankovsk, Khmelnitsky và Zhitomir. Những địa điểm này được cho là có liên quan đến hoạt động sản xuất máy bay không người lái tầm xa cũng như sản xuất và sửa chữa xe bọc thép và máy bay chiến đấu.


Tin liên quan

Nga không kích phía Tây Ukraine, máy bay Ba Lan xuất kích

Nga không kích phía Tây Ukraine, máy bay Ba Lan xuất kích

(NLĐO) - Các máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được kích hoạt vào rạng sáng 3-9 sau khi Nga không kích nhằm vào miền Tây Ukraine, gần biên giới với Ba Lan.

Điểm nóng xung đột ngày 3-9: Ba Lan đi trước Nga và Belarus, tập trận rầm rộ

(NLĐO) - Ba Lan tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong bối cảnh Nga và Belarus chuẩn bị tổ chức tập trận.

Ba Lan muốn kích hoạt Điều 4 NATO sau vụ không phận bị xâm phạm

(NLĐO) - Thủ tướng Donald Tusk ngày 10-9 cho biết Ba Lan đang gần bờ vực xung đột nhất kể từ Thế chiến II sau khi nước này bắn hạ UAV xâm nhập không phận.

Ba Lan xâm nhập không phận Điện Kremlin Putin NATO
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo