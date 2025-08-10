HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine cùng đồng minh châu Âu tuyên bố đanh thép trước thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Ukraine ủng hộ lập trường châu Âu về giải pháp hòa bình, đồng thời khẳng định kiên quyết không đánh đổi chủ quyền.

Ngày 10-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định trên mạng xã hội X rằng Kiev "đánh giá cao và hoàn toàn ủng hộ" tuyên bố chung châu Âu về tìm kiếm hòa bình ở Ukraine.

Tuyên bố chung về hòa bình cho Ukraine đến từ 7 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni…

Ukraine cùng đồng minh châu Âu tuyên bố đanh thép trước thượng đỉnh Nga - Mỹ- Ảnh 1.

Ông Zelensky phát biểu vào tối 9-8. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

"Chiến tranh phải kết thúc một cách công bằng. Tôi biết ơn tất cả những ai sát cánh cùng Ukraine - nơi đang bảo vệ lợi ích an ninh sống còn của các nước châu Âu" - ông Zelensky viết trên X.

Các nhà lãnh đạo Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Anh, Phần Lan cùng Ủy ban châu Âu hôm 9-8 đã hoan nghênh những nỗ lực từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt giao tranh giữa Nga với Ukraine.

Tuy nhiên, họ cho rằng việc gây áp lực lên Nga cùng với đảm bảo an ninh tại Kiev là hành động hết sức cần thiết.

Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp người đồng cấp Vladimir Putin tại bang Alaska - Mỹ vào ngày 15-8.Tổng thống Donald Trump nhiều lần nói rằng một thỏa thuận hòa bình có thể bao gồm phương án trao đổi lãnh thổ.

Sau khi Mỹ và Nga công bố kế hoạch đàm phán, ông Zelensky cùng đồng minh châu Âu lập tức cảnh báo giải pháp buộc Ukraine nhượng lại lãnh thổ chắc chắn thúc đẩy thêm mâu thuẫn, không hề có tính khả thi trên thực tế.

Dẫn nguồn tin từ một số quan chức châu Âu giấu tên, tờ The Wall Street Journal tiết lộ Anh, Pháp và Đức cùng Ukraine đưa ra "đề xuất đối trọng" khi có thông tin Mỹ cùng Nga thỏa hiệp mà không có "tiếng nói Ukraine".

Tờ báo này cho biết đề xuất nêu trên ủng hộ phương án trao đổi lãnh thổ "có đi có lại" một cách nghiêm ngặt, với điều kiện "phải đảm bảo an ninh vững chắc cho Ukraine, gồm cả khả năng gia nhập NATO". 

Đồng thời, phía châu Âu yêu cầu hai bên ngừng bắn trước khi tiến hành bất kỳ bước đi nào khác.

Tại một cuộc họp ở Anh hôm 9-8, nhóm trợ lý chính của các nhà lãnh đạo châu Âu trình bày đề xuất đó với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, cũng như Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên của ông Donald Trump về Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky kiên quyết rằng biên giới Ukraine được ghi nhận trong hiến pháp và "không một ai có thể hoặc sẽ" nhượng bộ về vấn đề này.

Những điểm chính trong tuyên bố chung của châu Âu về hòa bình Ukraine

- Hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

- Cần gia tăng sức ép ngoại giao và kinh tế đối với Nga.

- Đảm bảo cam kết an ninh lâu dài cho Ukraine.

- Hòa bình dựa trên sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.

- Phản đối mọi thỏa thuận gây tổn hại nghiêm trọng chủ quyền Ukraine.

Tin liên quan

Nga tung chiến lược “cắt lát” siết chặt Pokrovsk của Ukraine

Nga tung chiến lược “cắt lát” siết chặt Pokrovsk của Ukraine

(NLĐO) – Nga đang tập trung một lực lượng lớn, ước tính khoảng 100.000 quân, để bao vây Pokrovsk - trung tâm vận chuyển chiến lược của Ukraine tại Donetsk.

Nhà Trắng cân nhắc mời tổng thống Ukraine tới Alaska

(NLĐO) - Nhà Trắng cân nhắc mời tổng thống Ukraine tới bang Alaska - Mỹ, nơi Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 15-8.

Điểm nóng xung đột ngày 10-8: Mỹ thay đổi chiến lược về vũ khí viện trợ Ukraine?

(NLĐO) - Lầu Năm Góc có quyền giữ lại nhiều loại vũ khí đã được đặt hàng cho Ukraine để bổ sung vào kho dự trữ vũ khí chiến lược tại Mỹ.

