Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 11-8: Xuất hiện tên lửa "mini" của Nga tại Ukraine?

Xuân Mai

(NLĐO) - Lực lượng Nga được cho là đã sử dụng một loại tên lửa hành trình cỡ nhỏ mới tấn công vào Ukraine.

Theo kênh Telegram Ukraine Polkovnyk GS - nơi đã công bố hình ảnh xác tên lửa, tên lửa này được trang bị động cơ phản lực, cho phép nó bay xa và tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Điểm nóng xung đột ngày 11-8: Xuất hiện tên lửa "mini" của Nga tại Ukraine?- Ảnh 1.

Mảnh vỡ của một tên lửa hành trình cỡ nhỏ của Nga được tìm thấy ở Ukraine vào tháng 8. Ảnh: Polkovnyk GS

Các nguồn tin Ukraine mô tả vũ khí này về mặt khái niệm tương tự như tên lửa-máy bay không người lái "Peklo" do Ukraine sản xuất, một hệ thống nhỏ gọn, tốc độ cao được thiết kế cho các cuộc tấn công chính xác tầm xa.

Thiết kế này cũng giống phiên bản thu nhỏ của tên lửa Storm Shadow (ở Pháp gọi là SCALP) do Anh-Pháp sản xuất, loại tên lửa tàng hình từng được cung cấp cho Ukraine để tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng quân sự Nga.

Trước đó, Trung tâm Hệ thống và Công nghệ Không người lái của Nga cũng đã công bố loạt máy bay không người lái đánh chặn mới tại diễn đàn "Archipelago-2025" ở Skolkovo, bao gồm các mẫu tương tự thiết kế của Ukraine. Theo TheDeadDistrict, những mẫu này được thiết kế để phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không hoặc trên biển.

Điểm nóng xung đột ngày 11-8: Xuất hiện tên lửa "mini" của Nga tại Ukraine?- Ảnh 2.

Phần đuôi của một tên lửa hành trình cỡ nhỏ của Nga được tìm thấy ở Ukraine. Ảnh: Polkovnyk GS

Đây dường như là lần đầu tiên Nga sử dụng loại tên lửa "mini Storm Shadow" này, đánh dấu nỗ lực phát triển tên lửa hành trình nhỏ hơn, chi phí thấp hơn nhưng vẫn có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không với tầm bắn và độ chính xác đáng kể.

Từ giữa năm 2023, Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow/SCALP do Anh và Pháp cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự Nga. Các loại vũ khí này đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, các sở chỉ huy ở vùng Donetsk và Luhansk và các cơ sở quân sự trong lãnh thổ Nga, bao gồm khu vực Kursk.

Vào tháng 7-2025, Anh và Pháp thông báo kế hoạch tái sản xuất tên lửa Storm Shadow/SCALP cho Ukraine và cùng phát triển thế hệ vũ khí tấn công tầm xa và chống hạm mới.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục phát triển khả năng tấn công tầm xa của riêng mình, nổi bật là "Peklo", một tên lửa hành trình-máy bay không người lái sử dụng động cơ phản lực do Ukraine tự phát triển, với tầm bắn lên tới 700 km và tốc độ đạt 700 km/giờ.

Tên lửa này đã được sản xuất hàng loạt, với khoảng 100 chiếc được chế tạo và sử dụng 70% linh kiện nội địa. Thiết kế nhẹ và nhỏ gọn hơn các mẫu trước, kết hợp khả năng của tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công một chiều.

