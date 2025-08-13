HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 13-8: Na Uy, Úc mạnh tay với Israel

Hải Hưng

(NLĐO) – Quỹ đầu tư Na Uy rút toàn bộ vốn khỏi 11 công ty Israel; thủ tướng Úc nói người đồng cấp Israel đang "phủ nhận" đau khổ ở Dải Gaza.

Công nhận nhà nước Palestine từ tháng 5 năm ngoái, Na Uy mới đây ra quyết định rút toàn bộ vốn khỏi 11 công ty Israel và chấm dứt mọi hợp đồng với các nhà quản lý quỹ bên ngoài ở Israel.

Theo Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy (tên gọi tắt là NBIM, với tài sản 1,9 ngàn tỉ USD), quyết định của họ nhằm phản ứng trước lo ngại nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gaza, sau làn sóng phản đối công khai liên quan đến các khoản đầu tư có hợp tác với Israel.

"Tình hình tại Dải Gaza hiện nay là đặc biệt nghiêm trọng" – trang Bloomberg hôm 12-8 dẫn lời Giám đốc điều hành NBIM Nicolai Tangen, đồng thời cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Na Uy rà soát danh mục đầu tư tại Israel.

Tính đến cuối tháng 6, quỹ này nắm cổ phần tại 61 công ty Israel.

Điểm nóng xung đột ngày 13-8: Na Uy, Úc mạnh tay với Israel- Ảnh 1.

Người dân Palestine tại Dải Gaza đang phải sống trong cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm nghiêm trọng. Ảnh: Bloomberg

NBIM cho biết sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động quản lý đầu tư chủ động tại Israel. Trước khi thoái vốn, tổng giá trị các khoản đầu tư ở quốc gia này chiếm 0,1% quỹ, tương đương khoảng 2 tỉ USD.

Sở hữu khoảng 1,5% cổ phiếu toàn cầu, quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới này từ lâu cố gắng duy trì lập trường phi chính trị song vẫn chịu ràng buộc bởi các hướng dẫn của Quốc hội Na Uy phản ánh quan điểm công chúng về nhiều vấn đề như bom mìn hay biến đổi khí hậu.

Quỹ này nhận tư vấn từ một hội đồng đạo đức độc lập, thường xuyên đánh giá danh mục đầu tư và khuyến nghị loại bỏ hoặc giám sát các công ty vi phạm chuẩn mực.

Một khảo sát gần đây cho thấy 78% người dân Na Uy muốn quỹ loại bỏ các công ty không tôn trọng nhân quyền.

Cùng ngày, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang "phủ nhận" tình trạng nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gaza.

Cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi Úc tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới.

Quyết định này khiến sức ép của cộng đồng quốc tế đối với Israel ngày một tăng. Trước đó, Pháp, Anh và Canada đã công bố bước đi tương tự.

Thủ tướng Albanese lý giải việc chính quyền Israel không chịu lắng nghe tiếng nói của đồng minh là một trong những nguyên nhân khiến Úc thay đổi lập trường.

Việc công nhận Nhà nước Palestine dựa trên cam kết của Chính quyền Palestine rằng lực lượng Hamas không tham gia điều hành trong tương lai.

Tin liên quan

Thủ tướng Israel muốn kiểm soát toàn bộ dải Gaza

Thủ tướng Israel muốn kiểm soát toàn bộ dải Gaza

(NLĐO) - Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 7-8 tuyên bố Israel có ý định nắm quyền kiểm soát quân sự toàn bộ dải Gaza.

Lộ video con tin khổ sở, thủ tướng Israel muốn "chiến thắng quân sự quyết định" ở Gaza

(NLĐO) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã nói ông muốn thúc đẩy việc thả các con tin thông qua "chiến thắng quân sự quyết định".

Sức ép gia tăng lên Israel

Tổng Thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột và đạt được hòa bình lâu dài trong khu vực.

Israel Na Uy Úc Gaza Dải Gaza Netanyahu
