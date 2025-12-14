Điểm nóng xung đột ngày 14-12: Động thái mới ở biên giới Thái Lan - Campuchia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 14-12: Động thái mới ở biên giới Thái Lan - Campuchia

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Trong khi Thái Lan nghi ngờ Campuchia sở hữu máy bay không người lái "cảm tử" thì Campuchia cáo buộc Thái Lan nhiều lần tấn công khu vực giáp ranh.

Một nguồn tin từ quân đội Thái Lan tiết lộ với tờ Bangkok Post rằng Campuchia nhiều khả năng đang nhận sự hỗ trợ chuyên môn vận hành loại máy bay không người lái giống loại xuất hiện rộng rãi trong xung đột Nga - Ukraine.

Từ các mảnh vỡ thu thập tại khu vực Chong Bok và Chong An Ma (Campuchia gọi là An Ses) - tỉnh Ubon Ratchathani, nguồn tin này khẳng định đã phát hiện nhiều đặc điểm trùng khớp với thiết bị máy bay không người lái "cảm tử" mang tên FPV ở vùng giao tranh Nga - Ukraine.

Thái Lan nói Campuchia có vũ khí "cảm tử", Campuchia chỉ trích "láng giềng" dùng khói độc, bom chùm - Ảnh 1.

FPV tham gia trình diễn tại bãi thử nghiệm thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Không quân Hoàng gia Thái Lan. Nguồn: Pattarapong Chatpattarasill

Cụ thể, mảnh vỡ từ máy bay không người lái có khung sợi carbon 5 inch, loại pin đặc thù và khối thuốc nổ nhỏ gắn phía dưới. Đây là những chi tiết phổ biến trên FPV "cảm tử" tại biên giới Nga - Ukraine.

Nguồn tin nhấn mạnh FPV tuy chi phí thấp nhưng có sức công phá lớn. Nhờ camera truyền tải hình ảnh trực tiếp đến kính điều khiển, người vận hành có thể lái FPV lao thẳng đến mục tiêu với độ chính xác cao.

Trước đây, nhiều binh lính Thái Lan phản ánh họ nghe thấy tiếng Anh trong liên lạc vô tuyến, làm dấy lên nghi vấn cố vấn nước ngoài trợ giúp Campuchia. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Thái Lan khẳng định đến nay, chưa có bằng chứng cụ thể về sự hiện diện này.

Liên quan đến căng thẳng giữa Thái Lan với Campuchia, ngày 13-12, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen kêu gọi Thủ tướng cùng Hoàng gia Campuchia xem xét giải pháp tạm thời đình chỉ toàn bộ việc đi lại qua biên giới hai quốc gia nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Thông điệp ông Hun Sen đăng trên mạng xã hội cáo buộc quân đội Thái Lan tiến hành nhiều vụ tấn công trên lãnh thổ Campuchia vào tuần qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về người cũng như cơ sở hạ tầng.

Ông Hun Sen chỉ trích các đợt pháo kích và không kích làm hư hại cầu đường, trường học, chùa chiền trên lãnh thổ Campuchia. 

Vì vậy, Chủ tịch Thượng viện Campuchia đề xuất tạm ngừng việc qua lại biên giới đến khi có lệnh ngừng bắn.

Ông cũng kêu gọi công dân Campuchia đang ở Thái Lan tiếp tục ở lại, đồng thời đề nghị công dân Thái Lan tại Campuchia không di chuyển.

Bên cạnh đó, ông Hun Sen yêu cầu chính phủ Campuchia bảo vệ an toàn cho người dân Thái Lan đang sinh sống trên lãnh thổ Campuchia, tránh nguy cơ từ đạn pháo, bom mìn và khí độc quanh khu vực biên giới.

Tin liên quan

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia sau tuyên bố của tổng thống Mỹ

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia sau tuyên bố của tổng thống Mỹ

(NLĐO) - Thái Lan và Campuchia tiếp tục cáo buộc đối phương về các cuộc tấn công ở khu vực biên giới trong ngày 13-12.

Thái Lan chuẩn bị tổng tuyển cử sớm

Ông Anutin Charnvirakul lên nắm quyền cách đây 3 tháng, là thủ tướng thứ ba của Thái Lan kể từ tháng 8-2023

Quân đội Thái Lan - Campuchia lên tiếng về đụng độ ở biên giới

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Thái Lan xác nhận 3 lực lượng vũ trang phối hợp chọn mục tiêu đối phó "mối đe dọa hiện hữu" khi xung đột biên giới leo thang.

biên giới Bộ Quốc phòng Campuchia Thái Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo