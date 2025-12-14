Điểm nóng xung đột ngày 14-12: Động thái mới ở biên giới Thái Lan - Campuchia

Một nguồn tin từ quân đội Thái Lan tiết lộ với tờ Bangkok Post rằng Campuchia nhiều khả năng đang nhận sự hỗ trợ chuyên môn vận hành loại máy bay không người lái giống loại xuất hiện rộng rãi trong xung đột Nga - Ukraine.

Từ các mảnh vỡ thu thập tại khu vực Chong Bok và Chong An Ma (Campuchia gọi là An Ses) - tỉnh Ubon Ratchathani, nguồn tin này khẳng định đã phát hiện nhiều đặc điểm trùng khớp với thiết bị máy bay không người lái "cảm tử" mang tên FPV ở vùng giao tranh Nga - Ukraine.

FPV tham gia trình diễn tại bãi thử nghiệm thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Không quân Hoàng gia Thái Lan. Nguồn: Pattarapong Chatpattarasill

Cụ thể, mảnh vỡ từ máy bay không người lái có khung sợi carbon 5 inch, loại pin đặc thù và khối thuốc nổ nhỏ gắn phía dưới. Đây là những chi tiết phổ biến trên FPV "cảm tử" tại biên giới Nga - Ukraine.

Nguồn tin nhấn mạnh FPV tuy chi phí thấp nhưng có sức công phá lớn. Nhờ camera truyền tải hình ảnh trực tiếp đến kính điều khiển, người vận hành có thể lái FPV lao thẳng đến mục tiêu với độ chính xác cao.

Trước đây, nhiều binh lính Thái Lan phản ánh họ nghe thấy tiếng Anh trong liên lạc vô tuyến, làm dấy lên nghi vấn cố vấn nước ngoài trợ giúp Campuchia. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Thái Lan khẳng định đến nay, chưa có bằng chứng cụ thể về sự hiện diện này.

Liên quan đến căng thẳng giữa Thái Lan với Campuchia, ngày 13-12, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen kêu gọi Thủ tướng cùng Hoàng gia Campuchia xem xét giải pháp tạm thời đình chỉ toàn bộ việc đi lại qua biên giới hai quốc gia nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Thông điệp ông Hun Sen đăng trên mạng xã hội cáo buộc quân đội Thái Lan tiến hành nhiều vụ tấn công trên lãnh thổ Campuchia vào tuần qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về người cũng như cơ sở hạ tầng.

Ông Hun Sen chỉ trích các đợt pháo kích và không kích làm hư hại cầu đường, trường học, chùa chiền trên lãnh thổ Campuchia.

Vì vậy, Chủ tịch Thượng viện Campuchia đề xuất tạm ngừng việc qua lại biên giới đến khi có lệnh ngừng bắn.

Ông cũng kêu gọi công dân Campuchia đang ở Thái Lan tiếp tục ở lại, đồng thời đề nghị công dân Thái Lan tại Campuchia không di chuyển.

Bên cạnh đó, ông Hun Sen yêu cầu chính phủ Campuchia bảo vệ an toàn cho người dân Thái Lan đang sinh sống trên lãnh thổ Campuchia, tránh nguy cơ từ đạn pháo, bom mìn và khí độc quanh khu vực biên giới.