Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia sau tuyên bố của tổng thống Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia sau tuyên bố của tổng thống Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - Thái Lan và Campuchia tiếp tục cáo buộc đối phương về các cuộc tấn công ở khu vực biên giới trong ngày 13-12.

Chiều 13-12, Bộ Quốc phòng Campuchia đã cập nhật tình hình ở khu vực biên giới với Thái Lan, nửa ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa.

Theo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan tiếp tục nổ súng vào lực lượng Campuchia tại Quân khu 4 từ 6 giờ 50 phút sáng đến 13 giờ chiều ngày 13-12.

Các cuộc tấn công này được cho là bao gồm pháo kích nhắm vào làng Sastra O Smach, khu vực xung quanh chùa Takrabei, làng Prey Chan.

Campuchia cũng cáo buộc xe tăng và bộ binh Thái Lan đã tiến vào khu vực làng Prey Chan, làng Sasthamphan Khaing; sử dụng máy bay không người lái để thả bom xuống khu vực Sassat Chubkir.

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia sau tuyên bố của tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Khu vực mà Thái Lan cho biết đã xảy ra giao tranh hôm 13-12 - Ảnh: NATION

Trong khi đó, quân đội Thái Lan đáp trả bằng những cáo buộc rằng Campuchia đang "liên tục vi phạm các quy tắc quốc tế" bằng cách nhắm mục tiêu vào các khu dân cư và gài mìn. Tờ Nation cho biết 4 thường dân đã bị thương ở huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket do mảnh tên lửa BM-21.

Chiều 13-12, tờ báo này đưa tin có giao tranh giữa lực lượng hai nước tại Đồi 677 thuộc khu vực Chong An Ma, khiến 4 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Trước đó, vào tối 12-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận hòa bình, sau khi ông điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Hai nhà lãnh đạo Thái Lan - Campuchia đã có những phản hồi tích cực với tuyên bố của ông Donald Trump, nhưng không xác nhận về lệnh ngừng bắn.

Cả hai bên đều gửi lời cảm ơn đến những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong vai trò trung gian hòa giải nhưng cáo buộc đối phương là người khơi mào cuộc xung đột từ hôm 7-12.

Phía Thái Lan muốn Campuchia nhượng bộ và cam kết, trong khi phía Campuchia đề nghị Mỹ và Malaysia sử dụng hình ảnh vệ tinh để xác định bên nào nổ súng trước.

Tin liên quan

Quân đội Thái Lan - Campuchia lên tiếng về đụng độ ở biên giới

Quân đội Thái Lan - Campuchia lên tiếng về đụng độ ở biên giới

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Thái Lan xác nhận 3 lực lượng vũ trang phối hợp chọn mục tiêu đối phó "mối đe dọa hiện hữu" khi xung đột biên giới leo thang.

Thái Lan – Campuchia cập nhật diễn biến xung đột biên giới

(NLĐO) - Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan nã pháo vào nơi có dân thường sinh sống trong khi Bangkok khẳng định ưu tiên bảo vệ dân thường trong cuộc xung đột

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia: Hơn nửa triệu người sơ tán

Cộng đồng quốc tế đang tăng cường kêu gọi Thái Lan và Campuchia chấm dứt cuộc xung đột biên giới bùng phát từ ngày 8-12.

Thái Lan Donald Trump Campuchia biên giới Thái Lan - Campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo