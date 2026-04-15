Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 15-4: Mỹ nói về "24 giờ đầu tiên" phong tỏa Hormuz

Huệ Bình

(NLĐO) - Theo dữ liệu từ các hãng phân tích, theo dõi hàng hải LSEG và Kpler, ít nhất 3 tàu chở dầu đã băng qua eo biển Hormuz để vào vùng Vịnh hôm 14-4.

Sau khi đi vào lộ trình mới qua lãnh hải Iran theo yêu cầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tàu Peace Gulf mang cờ Panama đang hướng về cảng Hamriyah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Lộ trình này nằm giữa 2 đảo Larak và Hormuz.

Trước đó, 2 tàu dầu đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ là Rich Starry và Elpis cũng đã đi qua eo biển này. 

Vì không cập cảng Iran nên cả 3 tàu nêu trên đều nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của lệnh phong tỏa mà phía Mỹ áp đặt hôm 13-4.

Thực trạng vận tải tại eo biển Hormuz hiện nay - Ảnh 1.

Kể từ khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra hôm 28-2, hàng trăm tàu chở dầu bị kẹt lại phía trong vùng Vịnh, không thể di chuyển. Ảnh: Al-Jazeera

Thực trạng vận tải tại eo biển Hormuz hiện nay - Ảnh 2.

Phạm vi phong tỏa hải quân của Mỹ tại Iran. Khu vực màu cam đánh dấu vùng lãnh hải của Iran bị kiểm soát nghiêm ngặt từ ngày 13-4. Ảnh: Al-Jazeera

Mỹ nói về "24 giờ phong tỏa đầu tiên"

Ngày 14-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên mạng xã hội X về chiến dịch phong tỏa các hải cảng Iran, xác nhận lực lượng Mỹ đã thiết lập "kiểm soát toàn diện" đối với các tuyến ra vào hải phận Iran chỉ trong 24 giờ đầu tiên.

Theo đó, hơn 10.000 binh sĩ hải quân, thủy quân lục chiến và không quân đã được triển khai, cùng với hơn 12 chiến hạm và hàng chục máy bay yểm trợ, để thi hành nhiệm vụ phong tỏa các tàu ra vào hải cảng Iran tại khu vực vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Trong 24 giờ đầu tiên, Mỹ tuyên bố không một con tàu nào vượt qua được hàng rào phong tỏa của Mỹ. 6 tàu thương mại đã phải tuân thủ yêu cầu quay đầu trở lại cảng Iran theo hướng dẫn trực tiếp từ lực lượng kiểm soát trên biển.

CENTCOM nhấn mạnh chiến dịch phong tỏa được thực thi một cách công bằng đối với tàu bè của mọi quốc gia đang tìm cách cập bến hoặc rời khỏi các cảng và vùng ven biển Iran, bao gồm cả ở vùng vịnh Ả Rập lẫn vịnh Oman. 

Đồng thời, lực lượng Mỹ tiếp tục bảo đảm quyền tự do hàng hải cho các tàu đi qua eo biển Hormuz để đến các cảng không thuộc Iran.

Iran đòi 5 nước Trung Đông bồi thường

Iran đòi 5 nước Trung Đông bồi thường

(NLĐO) - Mỹ và Iran đang cân nhắc tiến hành vòng đàm phán thứ hai sau khi vòng đàm phán đầu tiên thất bại tại thủ đô Islamabad - Pakistan cuối tuần qua.

Tàu dầu đầu tiên vượt qua eo biển Hormuz sau lệnh phong tỏa của Mỹ

(NLĐO) – Theo tờ The Independent của Anh, sáng 14-4, tàu chở dầu và hóa chất thuộc sở hữu của Trung Quốc mang tên Rich Starry đã đi qua eo biển Hormuz.

Vì sao tàu sân bay Mỹ né "Cổng nước mắt", đi đường vòng tới Trung Đông?

(NLĐO) - Tàu sân bay USS George H.W. Bush không đi qua Địa Trung Hải như thường lệ mà vòng qua châu Phi trong lúc Mỹ siết phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz.

