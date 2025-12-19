HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 19-12: Ukraine nhận được loạt cam kết viện trợ quân sự lớn

Hải Hưng

(NLĐO) – Các đồng minh đã đưa ra những cam kết cho Ukraine ở mức cao kỷ lục trong sản xuất quốc phòng và mua vũ khí từ Mỹ trong năm 2025.

Thông tin trên vừa được Kyiv Post dẫn từ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal.

Trong thông điệp đăng trên Telegram ngày 16-12, ông Denys Shmyhal nêu rõ các đối tác đã cam kết gần 5 tỉ USD cho sản xuất quốc phòng trong nước của Ukraine và thêm khoảng 5 tỉ USD để mua vũ khí do Mỹ sản xuất.

"Cả 2 con số này đều là mức kỷ lục và chúng tôi đặt mục tiêu duy trì động lực đó trong năm 2026" – người đứng đầu lĩnh vực quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, đồng thời cảm ơn các nước đã đóng góp "những khoản hỗ trợ cứu sống nhiều người, củng cố toàn bộ châu Âu và đưa hòa bình thực sự đến gần hơn".

Ukraine công bố nhiều “mạnh thường quân” lĩnh vực quốc phòng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal. Ảnh: DW

Tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đưa ra sau cuộc họp lần thứ 32 của "Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine". Nhóm còn có tên "định dạng Ramstein" quy tụ Liên minh châu Âu (EU) cùng 57 quốc gia, trong đó có 32 nước thành viên NATO và 25 đối tác khác, đóng vai trò là diễn đàn chính để điều phối viện trợ quân sự và chuyển giao trang bị cho Kiev.

Đức dự kiến phân bổ 13,5 tỉ USD cho quốc phòng Ukraine trong năm 2026, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như phòng không, máy bay không người lái (UAV) và đạn pháo. Berlin cũng đã hoàn tất việc chuyển giao các hệ thống Patriot và IRIS-T mới.  

Canada cũng dành khoảng 21,8 triệu USD cho chương trình UAV của Ukraine, đồng thời chuyển giao tên lửa AIM-9 cùng các cảm biến quang điện.

Hà Lan cung cấp khoảng 822 triệu USD với sự tập trung vào UAV, trong đó hơn một nửa cho thiết bị do Ukraine sản xuất.

Đan Mạch thông báo gói hỗ trợ trị giá khoảng 294 triệu USD cho máy bay không người lái, phòng không và hàng không Ukraine.

Các nước Baltic tiếp tục duy trì mức đóng góp đáng kể, chẳng hạn Estonia phân bổ 167 triệu USD, tương đương khoảng 0,25% GDP, Latvia cũng giữ mức hỗ trợ 0,25% GDP với ít nhất 130 triệu USD, trong khi Lithuania cam kết hơn 259 triệu USD,

Luxembourg dành khoảng 118 triệu USD, kèm khoản bổ sung 17,7 triệu USD cho PURL, một sáng kiến do NATO dẫn dắt nhằm mua sắm trang bị, chủ yếu là vũ khí do Mỹ sản xuất để cấp cho Ukraine.

Na Uy dự kiến cung cấp tổng cộng khoảng 7 tỉ USD viện trợ quân sự trong năm 2026, bao gồm hỗ trợ các hệ thống phòng không của Mỹ và sáng kiến đạn dược của CH Czech.

New Zealand cam kết khoảng 8,7 triệu USD cho PURL, trong khi Ba Lan cung cấp đạn pháo 155 mm và tham gia các dự án chung theo cơ chế SAFE của EU, Bồ Đào Nha cũng dành 11,8 triệu USD cho máy bay không người lái.

Ukraine công bố nhiều “mạnh thường quân” lĩnh vực quốc phòng - Ảnh 2.

Nhiều vũ khí do Mỹ và châu Âu sản xuất đã và đang tiếp tục được các đồng minh hỗ trợ cho Ukraine. Ảnh: DW

Vương quốc Anh cũng cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ phòng không trị giá 806 triệu USD, nhằm giúp Kiev đối phó hiệu quả hơn với các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga trong mùa đông, thời điểm hạ tầng năng lượng và các đô thị liên tục bị tập kích.

Theo Sky News, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết gói viện trợ này bao gồm các hệ thống phòng không mới, tên lửa và các tháp súng tự động có khả năng đánh chặn UAV.

Đài LBC của Anh cho biết kể từ năm 2026, London sẽ chuyển cho Kiev hơn 20 tháp súng chống UAV cùng 5 hệ thống phòng không RAVEN để đối phó các mối đe dọa tầm thấp.

Ngoài ra, gói hỗ trợ còn bao gồm các hệ thống phòng không Gravehawk, được công bố hồi tháng 1, cho phép Ukraine tận dụng lại kho tên lửa thời Liên Xô cho nhiệm vụ phòng không.

Vương quốc Anh hiện là một trong những quốc gia ủng hộ quân sự kiên định nhất đối với Ukraine.

Kết luận sau cuộc họp Ramstein trực tuyến, Bộ trưởng Denys Shmyhal nói rằng Ukraine cần các đối tác chia sẻ khoảng 50% trong tổng ngân sách quốc phòng dự kiến 120 tỉ USD cho năm 2026. Tính đến nay, khoảng 45 tỉ USD đã được cam kết.

Ông nhấn mạnh các ưu tiên của Kiev gồm bảo đảm nguồn tài chính quốc phòng ổn định, tăng cường phòng không, hỗ trợ sản xuất vũ khí trong nước, đặc biệt là máy bay không người lái, bảo đảm nguồn đạn dược và duy trì cơ chế PURL.

Ukraine Nga viện trợ quân sự Châu Âu Mỹ
