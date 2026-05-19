Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 19-5: Những “quân bài” đáng gờm trong tay Iran

Cao Lực

(NLĐO) - Iran vẫn đủ năng lực tên lửa để tiếp tục chiến đấu nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định nối lại giao tranh, theo đánh giá của tình báo Mỹ và NATO.

Tổng thống Donald Trump liên tục tuyên bố Washington đã phá hủy toàn diện quân đội Iran, bao gồm năng lực tên lửa và hải quân, trong 6 tuần giao tranh trước khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8-4.

Tuy nhiên, Iran vẫn còn khả năng tiếp cận phần lớn kho tên lửa và các cơ sở ngầm của mình, báo The Independent dẫn nguồn tình báo Mỹ và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) nhận định.

Những “quân bài” của Iran nếu Mỹ nối lại chiến tranh - Ảnh 1.

Mỹ hiện vẫn duy trì hai nhóm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

"Điểm mạnh của Tehran nằm ở năng lực tác chiến phi đối xứng: tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV), thủy lôi hải quân, chiến dịch mạng và các lực lượng ủy nhiệm" - ông Frank A. Rose, cựu trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, nhìn nhận.

Tên lửa và UAV

Tình báo NATO tin rằng Iran vẫn duy trì được ít nhất 60% năng lực tên lửa của mình, theo nguồn tin của The Independent.

Tình báo Mỹ khẳng định 90% cơ sở lưu trữ và bệ phóng tên lửa ngầm của Iran hiện "hoạt động một phần hoặc hoàn toàn", đồng thời Tehran vẫn có thể tiếp cận 30 trong số 33 căn cứ tên lửa dọc eo biển Hormuz.

Ông Rose cho biết Iran "nhiều khả năng vẫn còn lượng lớn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình". Do đó, Tehran vẫn đủ sức "gây ra những gián đoạn nghiêm trọng trong khu vực".

Iran cũng có khả năng sản xuất số lượng lớn UAV cảm tử giá rẻ – yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các cuộc phản công nhằm vào nhiều nước Trung Đông.

Tuy vậy, ông Rose cho rằng Iran đã mất khả năng tạo ra "yếu tố bất ngờ về chiến lược hoặc ưu thế cưỡng ép". Ông lưu ý hệ thống phòng thủ tên lửa tại vùng Vịnh ngày càng hiệu quả hơn trong việc đánh chặn các đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV.

Eo biển Hormuz và "hạm đội muỗi"

Iran tiếp tục tận dụng quyền kiểm soát eo biển Hormuz - mắt xích then chốt trong chiến lược phi đối xứng của nước này - để tiến hành chiến tranh kinh tế nhằm bù đắp sự thua kém về hỏa lực quân sự.

Những “quân bài” của Iran nếu Mỹ nối lại chiến tranh - Ảnh 2.

Xuồng cao tốc của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận tàu hàng tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hải quân Iran "đã nằm dưới đáy biển, bị tiêu diệt hoàn toàn" nhưng thừa nhận Mỹ chưa tấn công "một số lượng nhỏ tàu tấn công tốc độ cao" vì không coi chúng là mối đe dọa lớn.

Tuy nhiên, đội xuồng cao tốc của Iran (còn được gọi là "hạm đội muỗi") hiện là mối lo ngại lớn đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz, nhất là khi chúng khó theo dõi và thường mang theo vũ khí.

Nhờ đó, Tehran vẫn duy trì được khả năng phong tỏa eo biển Hormuz dù nhiều tàu chiến cỡ lớn đã bị hư hại.

Chiến sự Trung Đông ngày 18-5: Iran nói "đang đàm phán" gián tiếp, nhiều máy bay Mỹ đến Israel?

(NLĐO) - Iran cho biết họ "đang đàm phán" với Mỹ thông qua Pakistan, song song với việc đàm phán trực tiếp với Oman về eo biển Hormuz.

Mỹ ra 5 điều kiện trong đàm phán với Iran

(NLĐO) - Mỹ yêu cầu Iran giao nộp 400 kg uranium làm giàu như một phần của cuộc đàm phán.

Điểm nóng xung đột ngày 18-5: Oman kẹt giữa Mỹ và Iran vì eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran muốn phối hợp với Oman để quản lý eo biển Hormuz và thu phí tàu hàng, khiến Muscat rơi thế khó giữa áp lực từ Tehran và Washington.

