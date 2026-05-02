Điểm nóng xung đột ngày 2-5: Mỹ gấp rút chuyển vũ khí, đạn dược đến Israel

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 2-5: Mỹ gấp rút chuyển vũ khí, đạn dược đến Israel

Hải Hưng

(NLĐO) – Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper được cho là đã trình lên Tổng thống Donald Trump phương án quân sự mới với Iran.

Mỹ trong vòng 24 giờ qua đã vận chuyển khoảng 6.500 tấn đạn dược và thiết bị quân sự tới Israel. Số lượng lên tới hàng ngàn đơn vị đạn dược này - dùng cho không quân và lục quân, xe tải quân sự, xe chiến thuật hạng nhẹ liên quân JLTV … - đã cập cảng Ashdod và Haifa của Israel.

"Số khí tài này đã được chất lên hàng trăm xe tải và chuyển tới các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Israel trên khắp cả nước"- Bộ Quốc phòng Israel xác nhận hôm 30-4.

Dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Israel cho hay Tel Aviv đã nhận hơn 115.600 tấn thiết bị quân sự thông qua 403 chuyến vận tải đường không và 10 chuyến vận tải đường biển kể từ khi Mỹ-Israel tấn công Iran ngày 28-2.

Mỹ - Israel dọa tung “đòn kết liễu”, Iran nói sẽ “giáng đau đớn kéo dài” - Ảnh 1.

Các thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất đang được dỡ xuống tại một cảng của Israel. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz sau đó lên tiếng cảnh báo Israel sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu cần thiết, theo đài RT (Nga).

Động thái trên diễn ra cùng thời điểm truyền thông đưa tin rằng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper đã trình lên Tổng thống Donald Trump phương án quân sự mới đối với Iran. Kế hoạch này được mô tả rằng Mỹ sẽ mở các đợt tấn công "ngắn nhưng mạnh" nhằm vào các tài sản quân sự, giới lãnh đạo và cơ sở hạ tầng còn lại của Iran.

Fox News dẫn nguồn thạo tin cho biết phương án này có thể được xem như "đòn kết liễu" nhằm gây sức ép buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận có lợi hơn cho Washington.

Bên cạnh đó, trang Axios cho biết Đô đốc Brad Cooper còn trình bày với nhà lãnh đạo Mỹ các phương án khác, bao gồm phong tỏa hải quân hoặc kiểm soát một phần eo biển Hormuz để khôi phục vận tải thương mại.

Mỹ - Israel dọa tung “đòn kết liễu”, Iran nói sẽ “giáng đau đớn kéo dài” - Ảnh 2.

Tướng Seyed Majid Mousavi. Ảnh: Tasnim

Đáp lại, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Seyed Majid Mousavi ngày 30-4 cảnh báo rằng các tàu hải quân Mỹ trong khu vực sẽ có "cùng số phận" với các căn cứ tại khu vực.

Tướng Iran cũng tuyên bố Tehran sẽ đáp trả đối thủ bằng "các cuộc tấn công đau đớn, kéo dài và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nếu họ lần nữa bị tấn công".

Tình báo thuộc IRGC cũng nhận định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran thực chất "nhằm chống Trung Quốc, Nga và châu Âu", đồng thời nói rằng động thái này đã thất bại sau 20 ngày.

Tin liên quan

Iran "gửi đề xuất hòa bình mới", Mỹ chuẩn bị đánh tiếp nhưng vẫn đàm phán?

Iran "gửi đề xuất hòa bình mới", Mỹ chuẩn bị đánh tiếp nhưng vẫn đàm phán?

(NLĐO) - Một nguồn tin từ Iran tiết lộ chính phủ nước này đã chuyển một đề xuất hòa bình mới với Mỹ cho trung gian hòa giải Pakistan hôm 30-4.

Chiến sự Trung Đông 1-5: Iran tuyên bố Mỹ "nói dối" thiệt hại, Israel sẵn sàng tái chiến

(NLĐO) - Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei cho biết Tehran chưa bao giờ ngừng đàm phán với Mỹ.

Chi phí cho chiến sự Iran gây tranh cãi dữ dội ở Mỹ, "có thể lên đến 1.000 tỉ USD"

(NLĐO) - Mỹ công bố đã chi 25 tỉ USD cho chiến sự Iran nhưng con số thực có thể lên đến 1.000 tỉ USD trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị siết nghẹt.

Trung Quốc Nga Châu Âu Israel Iran Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo