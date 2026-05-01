Quốc tế

Iran "gửi đề xuất hòa bình mới", Mỹ chuẩn bị đánh tiếp nhưng vẫn đàm phán?

Phương Linh

(NLĐO) - Một nguồn tin từ Iran tiết lộ chính phủ nước này đã chuyển một đề xuất hòa bình mới với Mỹ cho trung gian hòa giải Pakistan hôm 30-4.

Thông tin này được Al Jazeera tiết lộ ngày 1-5, song phía Iran hiện chưa xác nhận. Trong khi đó, căng thẳng tại khu vực vẫn ở mức cao, khi Iran, Mỹ và Israel phát tín hiệu chiến sự có thể tái diễn.

Ông Sultan Barakat - giáo sư cao cấp về chính sách công tại Đại học Hamad Bin Khalifa - cho rằng Mỹ có thể sẽ để mắt đến đề xuất mới nhất của Iran, ngay cả khi đề xuất này không đặt chương trình hạt nhân lên hàng đầu. 

Theo ông Barakat, Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth thậm chí còn “phần nào thừa nhận” trước quốc hội “không có mối đe dọa hạt nhân cận kề nào từ Iran”.

Tuyên bố này rất quan trọng, vì đặt Mỹ vào vị thế có thể đàm phán với Iran. Những gì Israel làm ở Lebanon và lệnh phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz thực sự thử thách quyết tâm của Iran - ông Barakat nhìn nhận.

Iran đệ trình đề xuất hòa bình mới cho Pakistan - Ảnh 1.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz nhìn từ ngoài khơi Bandar Abbas - Iran hôm 26-4. Ảnh: AP

“Dù Iran phàn nàn, sau cùng họ không tấn công tàu hải quân Mỹ và không tìm cách vượt qua lối phong tỏa, thay vào đó tìm các tuyến đường thay thế. Đây là dấu hiệu cho thấy cả hai bên thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến để giữ thể diện, nên đề xuất mới có thể dẫn tới một kết quả nào đó” - giáo sư Barakat bình luận.

Trong khi đó, nhà phân tích quân sự và ngoại giao Alexandru Hudisteanu nhận định quân đội Mỹ và Iran đang tận dụng thời gian ngừng chiến để đánh giá lại các lựa chọn và chuẩn bị cho một đợt xung đột khác.

“Tôi cho rằng các bên tham chiến đang tích cực tham gia đàm phán. Các nỗ lực ngoại giao sẽ không dừng lại nhưng cả hai bên sẽ thúc đẩy một lựa chọn quân sự khả thi phòng trường hợp đàm phán thất bại” - ông Hudisteanu nói.

Ông Hudisteanu cho biết dù Mỹ điều động thêm các tên lửa có độ đánh trúng mục tiêu cao hơn đến khu vực Trung Đông, chiến thuật của Washington sẽ không thay đổi nhiều so với thời gian qua. Lựa chọn triển khai bộ binh ngày càng khó khăn, vì “cơ hội của Washington đã giảm đi đáng kể”.

Về phía Iran, nước này đặt cược vào quân bài eo biển Hormuz và hy vọng Mỹ là bên duy nhất còn lại trong cuộc chiến. “Tuy nhiên, liên minh các quốc gia sẵn sàng chung tay mở cửa lại eo biển Hormuz có động lực ngày càng lớn. Tôi cho rằng Iran sẽ không có ý định tấn công những con tàu đó” - ông Hudisteanu dự đoán.

Tin liên quan

Mỹ - Israel chuẩn bị "tất tay" với Iran?

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mới đây cho biết tàu hải quân nước này đang được bổ sung “nhiên liệu, thực phẩm, đạn dược và các vật tư thiết yếu”.

Hezbollah tung "vũ khí tàng hình mới" khiến Israel khó đỡ

(NLĐO) – Nhóm vũ trang Hezbollah dùng máy bay không người lái nhỏ, được điều khiển bằng cáp quang mỏng như sợi chỉ nha khoa.

Ông Donald Trump nói "có lẽ" khi đề cập việc rút quân khỏi Ý và Tây Ban Nha

(NLĐO) - Khi được hỏi về khả năng rút bớt quân Mỹ khỏi Ý và Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời "có lẽ vậy" rồi chỉ trích Ý và Tây Ban Nha.

