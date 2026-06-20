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Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 20-6: Ông Donald Trump nói Iran “kiệt quệ”

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ngày 19-6 khẳng định Mỹ không hề bị dồn vào thế tuyệt vọng nên mới vội vã ký kết bản ghi nhớ chấm dứt xung đột với Iran.

“Chúng ta không hề ngồi vào bàn đàm phán vì tuyệt vọng, chính Iran mới tuyệt vọng. Họ kiệt quệ rồi. Chúng ta sẽ chơi sòng phẳng trong 60 ngày tới. Họ sẽ không nhận được một xu nào hết, không một cắc!” - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Vị tổng thống cũng liệt kê hàng loạt thiệt hại của Iran. 

“Chiến sự đã làm suy yếu Iran. Họ không còn không quân, hải quân, thiết bị phòng không, radar, hay bất cứ thứ gì khác. Vậy mà Đảng Dân chủ lại nói Iran hiện ở vị thế ổn hơn so với 4 tháng trước. Sao người ta lại có thể ngu ngốc đến thế?” - ông Donald Trump gay gắt.

Tổng thống Trump nói Iran “kiệt quệ” - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump ngày 19-6 khẳng định Mỹ không hề bị dồn vào thế tuyệt vọng nên mới vội vã ký kết bản ghi nhớ chấm dứt xung đột với Iran. Ảnh: AP

Kể từ khi bản ghi nhớ tạm thời nhằm chấm dứt chiến sự với Iran được công bố, sức nóng chính trị tại Washington đang đổ dồn lên chính quyền ông Donald Trump. Tình hình căng thẳng hơn khi đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ bất ngờ bị hủy bỏ vào phút chót. 

Sự kiện này phủ bóng đen lên triển vọng của một nền hòa bình lâu dài, đúng thời điểm diễn biến giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đe dọa xé toạc bản thỏa thuận đình chiến vốn đã mong manh. 

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei lên án các cuộc tấn công mới nhất của Israel tại Lebanon. Ông nói việc Israel "tiếp tục gây chiến" sẽ dẫn đến "những hậu quả nghiêm trọng và tức thì". 

Ông Baghaei cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hành động của Israel, trích dẫn điều khoản đầu tiên của Bản ghi nhớ Mỹ - Iran, trong đó chấm dứt các hoạt động quân sự trên tất cả mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết có kế hoạch gặp gỡ các quan chức Mỹ trong những ngày tới sau khi hoãn đàm phán hôm 19-6. Iran nhấn mạnh cuộc gặp không mang tính cấp bách bởi bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh đã được hai bên ký kết điện tử.

Theo ông Baghaei  các vòng đàm phán về thỏa thuận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu và tiếp tục thực hiện các điều khoản cụ thể được nêu trong bản ghi nhớ.

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Đảng Dân chủ Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump
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