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Quốc tế

Mỹ rà soát lực lượng tại châu Âu, chỉ trích đồng minh NATO

Thu Hương

(NLĐO) - Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ tuyên bố mở đợt đánh giá 6 tháng về lực lượng Mỹ tại châu Âu, đồng thời cảnh báo một số đồng minh NATO.

Tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở thủ đô Brussels - Bỉ ngày 18-6, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố cơ quan này sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trong 6 tháng về việc bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu. 

Theo đài CNN, ông Hegseth nêu rõ: "Đây sẽ là một đợt đánh giá thực sự, được thiết kế để đảm bảo NATO đang tiến nhanh và không thể đảo ngược theo hướng châu Âu tự đảm nhận trách nhiệm chính trong phòng thủ của mình".

Ông Hegseth cho biết đợt đánh giá sẽ được thực hiện dựa trên đề xuất từ các bộ tư lệnh Mỹ và châu Âu, có tham vấn với Quốc hội Mỹ và các đồng minh. "Đây là đợt đánh giá mà một số quốc gia sẽ không vượt qua, trong khi những nước khác sẽ qua với kết quả xuất sắc" - ông cảnh báo.

Mỹ rà soát quân đội tại châu Âu, chỉ trích đồng minh NATO là "hổ giấy" - Ảnh 1.

Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở thủ đô Brussels - Bỉ. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho rằng NATO hiện ưu tiên các vấn đề về giới và môi trường thay vì phát triển năng lực quân sự thực sự để sản xuất các loại vũ khí mới, theo hãng tin TASS.

Ông Hegseth phát biểu: "NATO 3.0 cần quay lại là một liên minh quân sự thực thụ, có khả năng răn đe ngay trên lục địa này và dẫn đầu trong phòng thủ thông thường của châu Âu".

Bên cạnh đó, ông Hegseth chỉ trích việc nhiều đồng minh NATO từ chối hỗ trợ Mỹ trong xung đột với Iran là "điều đáng xấu hổ". Ông nhắc lại đóng góp của Mỹ cho NATO sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc các nước thành viên có đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng hay không

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang chao đảo trước kế hoạch cắt giảm lực lượng của Mỹ. Theo các nguồn tin của CNN, vào tháng 5-2026, ông Hegseth đã đột ngột hủy hai đợt triển khai quân sự tới châu Âu. 

Lầu Năm Góc sau đó thông báo rút khoảng 5.000 quân khỏi Đức trong vòng một năm, đồng thời hủy bỏ một đợt triển khai tiểu đoàn tên lửa tầm xa tới nước này sau những bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Trước đó, hôm 18-6, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte xác nhận Mỹ đã giảm đóng góp trong mô hình lực lượng của liên minh, song cố gắng hạ thấp tác động. 

Ông Rutte nhấn mạnh: "Các đồng minh châu Âu và Canada sẵn sàng và có khả năng đóng góp nhiều hơn. Trên cơ sở đó, Mỹ đã điều chỉnh các cam kết với mô hình lực lượng NATO".

Về phía châu Âu, năm ngoái các nước thành viên đã cam kết dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035, thay vì mục tiêu 2% trước đây.

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NATO Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth Tổng thư ký NATO Mark Rutte
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