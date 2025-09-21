HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 21-9: Khoản đầu tư kỷ lục của một công ty quốc phòng Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Công ty Swarmer (Ukraine), chuyên phát triển trí tuệ nhân tạo quản lý các đội máy bay không người lái, đã huy động được 15 triệu USD.

Theo thông báo của Swarmer giữa tuần rồi, số tiền này là khoản đầu tư lớn nhất rót vào một công ty quốc phòng Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Phần mềm của Công ty Swarmer cho phép một người vận hành điều phối nhiều máy bay không người lái, hạn chế sự tham gia của con người trong việc lựa chọn mục tiêu và cho phép tấn công.

img

Một máy bay không người lái trinh sát Ukraine ở vùng Luhansk. Ảnh: AP

Giám đốc điều hành Swarmer, ông Serhii Kupriienko, cho biết: "Khoản tài trợ này cho phép chúng tôi mở rộng quy mô hoạt động và cung cấp khả năng điều khiển theo nhóm tiên tiến cho mọi phương tiện không người lái, tại Ukraine và các quốc gia thành viên NATO. Phần mềm của chúng tôi đã chứng minh được hiệu quả trong thực chiến với hàng chục ngàn nhiệm vụ".

Vòng gọi vốn có sự tham gia của các công ty Mỹ như Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital và Network VC.

Phó Thủ tướng phụ trách chuyển đổi số Mykhailo Fedorov cho biết những đổi mới của Ukraine đã tạo nên bước ngoặt trên chiến trường và thay đổi nhận thức về công nghệ chiến đấu hiện đại.

Swarmer là thành viên nhóm đổi mới quốc phòng Brave1 của Ukraine, chuyên phát triển công nghệ giao tranh hiện đại.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi ông Fedorov cho rằng Brave1 đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cuối cùng với máy bay không người lái Kamikaze - mới được chế tạo để chống lại các hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Ukraine đã nhanh chóng mở rộng chương trình máy bay không người lái kể từ năm 2022. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hồi tháng 6 rằng Ukraine có thể sản xuất tới 8 triệu máy bay không người lái mỗi năm nhưng thiếu kinh phí để đạt được mục tiêu đó, đồng thời kêu gọi các đồng minh đầu tư vào sản xuất chung.

Trong khi đó, Nga cũng mở rộng phát triển máy bay không người lái. Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch thành lập một lực lượng vũ trang riêng chuyên về các hệ thống không người lái.

Điểm nóng xung đột ngày 16-9: Anh - Ukraine ra mắt "bạch tuộc" săn UAV

Điểm nóng xung đột ngày 16-9: Anh - Ukraine ra mắt "bạch tuộc" săn UAV

(NLĐO) - Anh sẽ sản xuất hàng loạt máy bay không người lái (UAV) đánh chặn tiên tiến nhằm giúp Ukraine phòng thủ trước các đợt tấn công đường không của Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 19-9: Ba Lan tập trận khủng ở "gót chân Achilles" của NATO

(NLĐO) - Lực lượng vũ trang Ba Lan sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong năm, quy tụ khoảng 30.000 binh sĩ từ Ba Lan và NATO.

Bị NATO tố xâm phạm không phận Estonia, Nga lên tiếng bác bỏ

(NLĐO) - Estonia và các nước NATO khác cho biết 3 máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã bị chặn trên vịnh Phần Lan.

