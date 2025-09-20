Bị NATO tố xâm phạm không phận Estonia, Nga lên tiếng bác bỏ

Theo AP, Estonia đã triệu tập một nhà ngoại giao Nga để phản đối sau khi cáo buộc 3 máy bay chiến đấu Nga "xâm phạm không phận" và ở lại đó 12 phút hôm 19-9.

Theo Guardian, 3 máy bay chiến đấu nói trên là máy bay MiG-31 do Nga sản xuất, đã bị Không quân Ý chặn lại trên vịnh Phần Lan, thuộc biển Baltic.

Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Thụy Điển cung cấp một bức ảnh chụp một chiếc MiG-31 đang bay trên bầu trời.

Ảnh chụp một chiếc MiG-31 bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia được Lực lượng vũ trang Thụy Điển công bố hôm 19-9 - Ảnh: LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THỤY ĐIỂN

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết chính phủ đã quyết định "bắt đầu tham vấn giữa các đồng minh" theo điều 4 của NATO.

Điều 4 của NATO quy định rằng rằng các quốc gia thành viên sẽ cùng nhau tham vấn bất cứ khi nào một thành viên cảm thấy sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của họ bị đe dọa.

Người phát ngôn của NATO Allison Hart cho biết Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan ra quyết định chính trị chính của NATO, dự kiến sẽ họp vào đầu tuần tới để thảo luận chi tiết hơn về vụ việc.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, cựu Thủ tướng Estonia, cùng Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết châu Âu sẽ sát cánh cùng Estonia.

Bà Leyen đồng thời kêu gọi 27 quốc gia thành viên EU nhanh chóng phê duyệt gói trừng phạt thứ 19 của khối này đối với Moscow.

Theo RT, vào đầu ngày 20-9 Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận việc máy bay chiến đấu của họ xâm phạm không phận Estonia.

Tuyên bố nói thêm rằng 3 chiếc MiG-31 đang thực hiện chuyến bay thường lệ từ Karelia, phía Đông Phần Lan, đến một sân bay ở vùng Kaliningrad, một vùng đất của Nga giáp với Ba Lan và Lithuania.

Bộ này cho rằng các máy bay chiến đấu này đã bay qua vùng biển trung lập của biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3 km, không vi phạm không phận Estonia.

"Chuyến bay được thực hiện theo đúng quy định không phận quốc tế và không vượt qua biên giới của các quốc gia khác" - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.