Điểm nóng xung đột ngày 22-10: Ukraine cấp bách, Đức cam kết viện trợ 2 tỉ USD

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây cho biết Berlin sẽ mua vũ khí trị giá 500 triệu USD từ Mỹ cho Ukraine theo một chương trình mới nhằm đẩy nhanh viện trợ thiết bị quân sự.

Estonia, Phần Lan, Lithuania và Thụy Điển cũng tuyên bố tham gia sáng kiến tài trợ này.

Bộ trưởng Pistorius nói rằng "gói viện trợ của Đức đáp ứng một số nhu cầu cấp bách của Ukraine", bao gồm hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống radar, pháo và rocket dẫn đường chính xác cùng đạn dược.

Đức cũng sẽ cung cấp riêng hai hệ thống phòng không Iris-T, cùng với nhiều tên lửa dẫn đường, tên lửa vác vai, vũ khí chống tăng, thiết bị thông tin liên lạc và vũ khí cầm tay.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels - Bỉ hôm 15-10. Ảnh: AP.

Hè rồi, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu phối hợp để chuyển giao thường xuyên các gói vũ khí lớn cho Ukraine. Mục tiêu là cung cấp ít nhất một gói hỗ trợ mỗi tháng, trị giá khoảng 500 triệu USD.

Tuy nhiên, kho vũ khí dự trữ của châu Âu gần như đã cạn kiệt, và chỉ còn Mỹ có nguồn dự trữ đủ lớn đáp ứng nhu cầu của Ukraine.

Trong khuôn khổ của sáng kiến mới - "Danh sách ưu tiên yêu cầu của Ukraine" (PURL), các đồng minh châu Âu và Canada sẽ mua vũ khí của Mỹ để giúp Kiev đối phó lực lượng Nga. Khoảng 2 tỉ USD đã được phân bổ từ tháng 8 đến nay.

Cam kết của Đức được đưa ra sau cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, nơi các nước phương Tây tìm cách tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal ước tính nhu cầu quốc phòng của nước này trong năm 2026 là 120 tỉ USD, trong đó Ukraine sẽ tự chi trả 60 tỉ USD. Ông kêu gọi các nước phương Tây dành ít nhất 0,25% GDP để hỗ trợ quân sự Ukraine, coi đây là "cách hiệu quả, nhanh chóng và thiết thực nhất" để giúp Kiev.

Ukraine đặc biệt thiếu hụt hệ thống phòng không, khi trong tháng vừa qua Nga phóng hơn 5.600 máy bay không người lái (UAV) tấn công và hơn 180 tên lửa.

Cam kết mới được đưa ra chỉ một ngày sau khi dữ liệu cho thấy viện trợ quân sự nước ngoài cho Ukraine sụt giảm mạnh. Theo Viện Kiel của Đức, viện trợ giảm 43% trong tháng 7 và 8 so với nửa đầu năm, bất chấp chương trình PURL.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa viện trợ trực tiếp thiết bị quân sự cho Ukraine.