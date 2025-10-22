Điểm nóng xung đột ngày 22-10: Ukraine cấp bách, Đức cam kết viện trợ 2 tỉ USD

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 22-10: Ukraine cấp bách, Đức cam kết viện trợ 2 tỉ USD

Cao Lực

(NLĐO) - Đức cam kết viện trợ quân sự hơn 2 tỉ USD cho Ukraine, giữa lúc Kiev khẳng định họ cần 120 tỉ USD vào năm 2026 để đối phó với các cuộc tấn công từ Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây cho biết Berlin sẽ mua vũ khí trị giá 500 triệu USD từ Mỹ cho Ukraine theo một chương trình mới nhằm đẩy nhanh viện trợ thiết bị quân sự.

Estonia, Phần Lan, Lithuania và Thụy Điển cũng tuyên bố tham gia sáng kiến tài trợ này.

Bộ trưởng Pistorius nói rằng "gói viện trợ của Đức đáp ứng một số nhu cầu cấp bách của Ukraine", bao gồm hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống radar, pháo và rocket dẫn đường chính xác cùng đạn dược.

Đức cũng sẽ cung cấp riêng hai hệ thống phòng không Iris-T, cùng với nhiều tên lửa dẫn đường, tên lửa vác vai, vũ khí chống tăng, thiết bị thông tin liên lạc và vũ khí cầm tay.

Đức đáp ứng nhu cầu quân sự cấp bách của Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels - Bỉ hôm 15-10. Ảnh: AP.

Hè rồi, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu phối hợp để chuyển giao thường xuyên các gói vũ khí lớn cho Ukraine. Mục tiêu là cung cấp ít nhất một gói hỗ trợ mỗi tháng, trị giá khoảng 500 triệu USD.

Tuy nhiên, kho vũ khí dự trữ của châu Âu gần như đã cạn kiệt, và chỉ còn Mỹ có nguồn dự trữ đủ lớn đáp ứng nhu cầu của Ukraine.

Trong khuôn khổ của sáng kiến mới - "Danh sách ưu tiên yêu cầu của Ukraine" (PURL), các đồng minh châu Âu và Canada sẽ mua vũ khí của Mỹ để giúp Kiev đối phó lực lượng Nga. Khoảng 2 tỉ USD đã được phân bổ từ tháng 8 đến nay.

Cam kết của Đức được đưa ra sau cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, nơi các nước phương Tây tìm cách tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal ước tính nhu cầu quốc phòng của nước này trong năm 2026 là 120 tỉ USD, trong đó Ukraine sẽ tự chi trả 60 tỉ USD. Ông kêu gọi các nước phương Tây dành ít nhất 0,25% GDP để hỗ trợ quân sự Ukraine, coi đây là "cách hiệu quả, nhanh chóng và thiết thực nhất" để giúp Kiev.

Ukraine đặc biệt thiếu hụt hệ thống phòng không, khi trong tháng vừa qua Nga phóng hơn 5.600 máy bay không người lái (UAV) tấn công và hơn 180 tên lửa.

Cam kết mới được đưa ra chỉ một ngày sau khi dữ liệu cho thấy viện trợ quân sự nước ngoài cho Ukraine sụt giảm mạnh. Theo Viện Kiel của Đức, viện trợ giảm 43% trong tháng 7 và 8 so với nửa đầu năm, bất chấp chương trình PURL.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa viện trợ trực tiếp thiết bị quân sự cho Ukraine.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ và Ukraine lại "khẩu chiến" trong hội đàm mới đây?

Tổng thống Mỹ và Ukraine lại "khẩu chiến" trong hội đàm mới đây?

(NLĐO) - Các nguồn tin của Financial Times và CNN cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi giận trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine hôm 17-10.

Ba Lan cảnh báo, Bulgaria mở đường cho tổng thống Nga bay qua không phận

(NLĐO) - Ba Lan cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không nên bay qua không phận nước này để tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Hungary.

Tổng thống Mỹ - Ukraine kêu gọi Nga cùng dừng ở "vị trí hiện tại"

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ủng hộ đề xuất của Tống thống Mỹ Donald Trump rằng Nga và Ukraine nên dừng xung đột ở "vị trí hiện tại".

Ukraine Nga Mỹ Đức NATO
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo