Quốc tế

Tổng thống Mỹ và Ukraine lại "khẩu chiến" trong hội đàm mới đây?

Anh Thư

(NLĐO) - Các nguồn tin của Financial Times và CNN cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi giận trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine hôm 17-10.

Trái với những tuyên bố có vẻ tích cực hôm 17-10 của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một số nguồn tin của các báo đài quốc tế cho biết trên thực tế, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã trở thành cuộc khẩu chiến.

Cuộc gặp thượng đỉnh hôm 17-10 tại Nhà Trắng là cuộc gặp mà sau đó cả hai vị tổng thống đều nói đến việc Nga và Ukraine nên "dừng lại ở vị trí hiện tại" để tái lập hòa bình ngay lập tức.

Nguồn tin nói cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ - Ukraine không như bề ngoài - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 17-10 - Ảnh: AP

Tuy nhiên theo tờ Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rất tức giận trong cuộc hội đàm này. Đó cũng là thông tin tương tự mà các quan chức châu Âu được thông báo về cuộc họp nói với CNN.

Ông Donald Trump được cho là đã nhiều lần yêu cầu người đồng cấp Ukraine chấp nhận các điều khoản của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt xung đột, cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ "phá hủy" Ukraine nếu nước này không đồng ý.

Tổng thống Mỹ cũng cảm thấy Ukraine đang tìm cách leo thang và kéo dài xung đột, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ.

Điều này đã khiến cuộc gặp đã trở thành "cuộc khẩu chiến", theo Financial Times. Tổng thống Mỹ được cho là đã khăng khăng yêu cầu Ukraine phải giao nộp toàn bộ khu vực Donbas cho Nga - một điều kiện then chốt mà ông Putin đưa ra để đổi lấy hòa bình - đồng thời liên tục nhắc lại những điểm mà ông Putin nói trong cuộc điện đàm đêm hôm trước.

Cũng theo tờ báo này, nhà lãnh đạo Mỹ đã kích động đến mức "vứt bỏ bản đồ tiền tuyến ở Ukraine". Bản đồ này được phái đoàn Ukraine mang đến để cho thấy các tiền tuyến hiện tại, với hy vọng thuyết phục ông Donald Trump tiếp tục hỗ trợ, thậm chí tăng cường hơn nữa.

Tuy nhiên, CNN dẫn lời các nguồn tin châu Âu cho biết tổng thống Mỹ "dường như không quan tâm đến các lập luận và kiên quyết yêu cầu Ukraine đồng ý nhượng bộ về đất đai để chấm dứt xung đột".

Mặc dù vậy, cuối cùng phái đoàn Ukraine đã thuyết phục được ông Donald Trump quay lại ủng hộ việc đóng băng các tiền tuyến hiện tại.

Trong khi đó, một nguồn tin Ukraine lại cho biết cuộc họp "căng thẳng" nhưng "không lớn tiếng" và nhìn chung là "mang tính xây dựng", giống những gì mà ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine mô tả cuộc họp tại Nhà Trắng là một "cuộc trò chuyện thẳng thắn" trong một bài đăng trên mạng xã hội nhưng cho biết kết quả của nó "thực sự có thể giúp đưa cuộc xung đột này đến gần hơn với hồi kết".

Về mặt công khai, ông Donald Trump phủ nhận việc đã thảo luận về việc đề nghị Ukraine nhượng lại toàn bộ khu vực Donbas. "Cứ để nó như hiện tại. Hiện tại nó đã bị chia cắt. Tôi nghĩ phía Nga đang nắm giữ 78% diện tích nơi đây" - ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One tối 19-10.

"Họ có thể đàm phán về điều gì đó sau này. Nhưng hiện tại, cả hai bên trong cuộc xung đột nên dừng lại ở chiến tuyến - hãy về nhà, ngừng chiến đấu, ngừng giết chóc" - ông tiếp lời.

    Thông báo