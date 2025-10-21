Ba Lan cảnh báo, Bulgaria mở đường cho tổng thống Nga bay qua không phận

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski đưa ra cảnh báo trên trước cuộc họp dự kiến của ông Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời tuyên bố họ có thể buộc phải thực hiện lệnh bắt giữ quốc tế nếu ông Putin đi qua không phận nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh: AP

Tuần trước, ông Donald Trump cho biết dự định gặp ông Putin tại thủ đô Budapest - Hungary như một phần trong nỗ lực làm trung gian chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), có trụ sở tại The Hague – Hà Lan, đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vào năm 2023 liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và bác bỏ các cáo buộc này.

Lệnh của ICC buộc các quốc gia thành viên phải bắt giữ ông Putin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski nói trên đài Rodzina rằng phía Nga nhận thức được điều này. Do đó, nếu hội nghị thượng đỉnh diễn ra, máy bay của ông Putin sẽ sử dụng một tuyến đường khác.

Ba Lan, thành viên NATO, là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất của Kiev sau khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022.

Trong khi đó, phía Hungary, nơi Thủ tướng Viktor Orban duy trì mối quan hệ nồng ấm với Nga, đã tuyên bố sẽ đảm bảo ông Putin có thể vào nước này để tham dự hội nghị thượng đỉnh và trở về sau đó.

Tuy nhiên, để tránh bay qua Ukraine, phái đoàn Nga sẽ cần bay qua không phận của ít nhất một quốc gia Liên minh châu Âu (EU). Tất cả quốc gia EU đều là thành viên của ICC, mặc dù Hungary đang trong tiến trình rút tư cách thành viên.

Cũng theo đài RT, Bulgaria cho biết họ sẵn sàng mở không phận cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đến tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Hungary. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia BNR hôm 20-10, Bộ trưởng Ngoại giao Bulgaria Georg Georgiev cho biết nước này sẽ không tạo ra bất kỳ rào cản nào.

Ông nói: "Khi đã có những nỗ lực để đạt được hòa bình và nếu điều kiện cho điều đó là tổ chức một cuộc họp thì cần tổ chức bằng mọi cách có thể là hợp lý nhất. Làm sao có thể diễn ra cuộc họp nếu một bên không thể tham dự?".

Bulgaria không có chung đường biên giới với Hungary nhưng cả hai nước đều có chung đường biên giới với Serbia, quốc gia duy trì quan hệ hữu nghị với Nga và từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.