Điểm nóng xung đột ngày 23-8: Những nước châu Âu nào sẵn sàng đưa quân đến Ukraine?

Các quốc gia châu Âu đang gấp rút hoàn tất điều khoản bảo đảm an ninh cho Ukraine trước khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài tuần tới.

Khoảng 30 nước đã tham gia thảo luận từ tháng 2 trong khuôn khổ "Liên minh Tự nguyện" gồm các nước muốn hỗ trợ Kiev. Trong số những ý tưởng được đưa ra bàn bạc có đề xuất triển khai "lực lượng trấn an" tới Ukraine nhằm ngăn các cuộc tấn công mới.

Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm Spartan số 3 tham gia tập trận chiến thuật tại tỉnh Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18-8 cho biết: "Các tham mưu trưởng trong liên minh đã bàn bạc về kế hoạch này. Một số quốc gia sẵn sàng tham gia, từ huấn luyện, hậu cần đến hiện diện tại các khu vực không phải tiền tuyến, không phải vùng tranh chấp, để có sự hiện diện của lực lượng đồng minh bên cạnh Ukraine".

Theo Bloomberg, khoảng 10 quốc gia sẵn sàng điều quân nhưng trong số đó không có Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ không triển khai binh sĩ trên thực địa.

Pháp và Anh, đồng chủ tịch "Liên minh Tự nguyện", đã tuyên bố sẽ tham gia. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói với BBC tuần trước: "Chúng tôi sẵn sàng đưa binh sĩ Anh tới Ukraine, một phần để trấn an người dân Ukraine".

Ông còn nói họ có thể thực hiện các nhiệm vụ như bảo đảm phòng thủ trên không và trên biển, cũng như huấn luyện quân đội Ukraine.

Bỉ cùng hai nước vùng Baltic là Litva và Estonia cũng tuyên bố sẵn sàng đưa quân. Cố vấn tổng thống Litva Dainius Žikevičius trả lời phỏng vấn ngày 18-8 rằng việc này có thể tương tự sứ mệnh NATO từng triển khai tại Afghanistan, song không công bố số lượng binh sĩ.

Thủ tướng Estonia Kirsten Michal tuần này nhấn mạnh nước ông sẵn sàng tham gia nhưng "quan trọng cần tiếp tục làm rõ chi tiết".

Một số nước còn do dự như Latvia. Thụy Điển cũng nằm trong số này vì họ muốn làm rõ nhiệm vụ sẽ thiên về gì: Gìn giữ hòa bình, răn đe hay trấn an.

Những nước từ chối

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul nói ngày 19-8 rằng Berlin khó có khả năng đưa quân tới Ukraine, thay vào đó sẽ đóng góp vào các yếu tố bảo đảm an ninh khác.

Chính phủ Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán nhiều lần khẳng định không gửi quân và cũng không cung cấp phương tiện quân sự cho Ukraine.

Tại Ba Lan, Phó Thủ tướng Władysław Kosiniak-Kamysz từng viết trên mạng xã hội X hồi tháng 5: "Không có và sẽ không có kế hoạch đưa quân đội Ba Lan tới Ukraine". Ông nhấn mạnh Warsaw có trách nhiệm bảo vệ sườn Đông NATO và hỗ trợ hậu cần cho Ukraine.

Tương tự, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói hồi tháng 3 rằng việc đưa quân đội Ý sang Ukraine "hiện không nằm trong kế hoạch".

Hà Lan và Tây Ban Nha khẳng định sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh nhằm củng cố quân đội Ukraine, nhưng điều đó không bao gồm triển khai binh sĩ.