Điểm nóng xung đột ngày 23-8: Những nước châu Âu nào sẵn sàng đưa quân đến Ukraine?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 23-8: Những nước châu Âu nào sẵn sàng đưa quân đến Ukraine?

Lạc Chi

(NLĐO) - Hơn 10 quốc gia châu Âu sẵn sàng đưa quân đến Ukraine nhằm “đảm bảo an ninh” cho nước này, trong khi một số nước vẫn dè dặt hoặc từ chối.

Các quốc gia châu Âu đang gấp rút hoàn tất điều khoản bảo đảm an ninh cho Ukraine trước khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài tuần tới.

Khoảng 30 nước đã tham gia thảo luận từ tháng 2 trong khuôn khổ "Liên minh Tự nguyện" gồm các nước muốn hỗ trợ Kiev. Trong số những ý tưởng được đưa ra bàn bạc có đề xuất triển khai "lực lượng trấn an" tới Ukraine nhằm ngăn các cuộc tấn công mới.

Điểm nóng xung đột ngày 23-8: Những nước châu Âu nào sẵn sàng đưa quân đến Ukraine?- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm Spartan số 3 tham gia tập trận chiến thuật tại tỉnh Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18-8 cho biết: "Các tham mưu trưởng trong liên minh đã bàn bạc về kế hoạch này. Một số quốc gia sẵn sàng tham gia, từ huấn luyện, hậu cần đến hiện diện tại các khu vực không phải tiền tuyến, không phải vùng tranh chấp, để có sự hiện diện của lực lượng đồng minh bên cạnh Ukraine".

Theo Bloomberg, khoảng 10 quốc gia sẵn sàng điều quân nhưng trong số đó không có Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ không triển khai binh sĩ trên thực địa.

Pháp và Anh, đồng chủ tịch "Liên minh Tự nguyện", đã tuyên bố sẽ tham gia. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói với BBC tuần trước: "Chúng tôi sẵn sàng đưa binh sĩ Anh tới Ukraine, một phần để trấn an người dân Ukraine".

Ông còn nói họ có thể thực hiện các nhiệm vụ như bảo đảm phòng thủ trên không và trên biển, cũng như huấn luyện quân đội Ukraine.

Bỉ cùng hai nước vùng Baltic là Litva và Estonia cũng tuyên bố sẵn sàng đưa quân. Cố vấn tổng thống Litva Dainius Žikevičius trả lời phỏng vấn ngày 18-8 rằng việc này có thể tương tự sứ mệnh NATO từng triển khai tại Afghanistan, song không công bố số lượng binh sĩ.

Thủ tướng Estonia Kirsten Michal tuần này nhấn mạnh nước ông sẵn sàng tham gia nhưng "quan trọng cần tiếp tục làm rõ chi tiết".

Một số nước còn do dự như Latvia. Thụy Điển cũng nằm trong số này vì họ muốn làm rõ nhiệm vụ sẽ thiên về gì: Gìn giữ hòa bình, răn đe hay trấn an.

Những nước từ chối

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul nói ngày 19-8 rằng Berlin khó có khả năng đưa quân tới Ukraine, thay vào đó sẽ đóng góp vào các yếu tố bảo đảm an ninh khác.

Chính phủ Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán nhiều lần khẳng định không gửi quân và cũng không cung cấp phương tiện quân sự cho Ukraine.

Tại Ba Lan, Phó Thủ tướng Władysław Kosiniak-Kamysz từng viết trên mạng xã hội X hồi tháng 5: "Không có và sẽ không có kế hoạch đưa quân đội Ba Lan tới Ukraine". Ông nhấn mạnh Warsaw có trách nhiệm bảo vệ sườn Đông NATO và hỗ trợ hậu cần cho Ukraine.

Tương tự, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói hồi tháng 3 rằng việc đưa quân đội Ý sang Ukraine "hiện không nằm trong kế hoạch".

Hà Lan và Tây Ban Nha khẳng định sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh nhằm củng cố quân đội Ukraine, nhưng điều đó không bao gồm triển khai binh sĩ.

Tin liên quan

Ukraine sẵn sàng chấp nhận "đóng băng" tiền tuyến

Ukraine sẵn sàng chấp nhận "đóng băng" tiền tuyến

(NLĐO) - Một kịch bản để chấm dứt xung đột Ukraine - Nga là Kiev chấp nhận ngừng giao tranh dọc theo các chiến tuyến hiện tại.

Điểm nóng xung đột ngày 22-8: Kế hoạch vũ khí "khủng" của Ukraine

(NLĐO) - Ukraine công bố kế hoạch sản xuất quy mô lớn tên lửa Flamingo nội địa từ cuối năm nay, đồng thời thúc đẩy đàm phán về chương trình hợp tác UAV với Mỹ.

Nga ra điều kiện khó cho Ukraine về cuộc gặp với Tổng thống Putin

(NLĐO) – Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và tổng thống Ukraine chỉ có thể diễn ra sau khi tất cả các vấn đề quan trọng đã được giải quyết trước.

bảo đảm an ninh cho Ukraine Châu Âu Nga - Ukraine
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo