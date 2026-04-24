Điểm nóng xung đột ngày 24-4: Phép thử với cấu trúc quyền lực của Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 24-4: Phép thử với cấu trúc quyền lực của Iran

Phương Linh

(NLĐO) - Chuyên gia nói đàm phán với Mỹ là thách thức mới với Iran, khi giới lãnh đạo chính trị và quân sự phải tìm cách dung hòa nhiều tiếng nói khác biệt.

Trong nhiều thập niên, cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei có thể đoàn kết các trung tâm quyền lực khác nhau tại Iran. Sau khi ông bị ám sát, con trai Ayatollah Mojtaba Khamenei lên nắm quyền. Tuy nhiên, ông Mojtaba chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm hồi tháng 3, và cách thức ông ra lệnh cho giới lãnh đạo cấp cao vẫn còn là bí ẩn, theo AP.

Hiện nay, trung tâm quyền lực nằm trong tay Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, gồm các quan chức dân sự và quân sự hàng đầu của Iran. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf là một chính trị gia kỳ cựu và có tiếng nói trong nội bộ, nổi lên như một gương mặt đại diện và người đàm phán chính với Mỹ.

Phép thử với cấu trúc quyền lực của Iran - Ảnh 1.

Chuyên gia nói đàm phán với Mỹ là thách thức mới với Iran. Ảnh: AP

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao gồm nhiều quan điểm chính trị khác nhau. Saeed Jalili - đối thủ chính trị của ông Qalibaf, kiên quyết phản đối Mỹ - đại diện cho lãnh tụ tối cao trong hội đồng, còn người đứng đầu là Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Các thành viên theo đường lối cứng rắn gồm tân chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Ahmad Vahidi và tân Thư ký hội đồng Mohammad Bagher Zolghadr (cũng từng trong IRGC).

Giới chuyên gia cho rằng đàm phán với Mỹ sẽ là phép thử sức chống chịu của cấu trúc quyền lực Iran. Hội đồng đang đối mặt với những câu hỏi nên nhượng bộ tới mức nào để đạt được thỏa thuận với Mỹ, đặc biệt trong vấn đề hạt nhân. 

Mỹ muốn đảm bảo Iran không bao giờ có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, còn Iran từ lâu khẳng định chương trình vì mục đích hòa bình và họ có quyền làm giàu uranium.

Các thành viên Hội đồng tin tưởng Iran đang nắm ưu thế, đặc biệt là khả năng kiểm soát eo biển Hormuz. Họ cho rằng Iran nên chờ tới khi được cam đoan sẽ không bị tấn công trong tương lai, thậm chí chấp nhận rủi ro chiến sự bùng phát trở lại, bởi Tehran có thể chịu đựng kiên cường hơn Mỹ và đồng minh.

Song sau cùng, cuộc chiến và lệnh phong tỏa của Mỹ đang siết chặt nền kinh tế mong manh của nước này. Một thỏa thuận dỡ bỏ lệnh trừng phạt có thể giúp giới lãnh đạo củng cố quyền lực.

TIN LIÊN QUAN

Theo nhà báo Arash Azizi, ông Qalibaf (64 tuổi) là gương mặt tiềm năng nhất thu hẹp khoảng cách giữa các phe phái ở Iran.

Ông Qalibaf là cựu tướng lĩnh trong IRGC, luôn giữ mối quan hệ mật thiết với lực lượng này trong suốt sự nghiệp chính trị. Trong vai trò thị trưởng Tehran từ năm 2005 đến 2017, ông Qalibaf nổi tiếng thực dụng, có khả năng hoàn thành cam kết như cải tổ hệ thống giao thông công cộng xuống cấp.

Đồng thời, ông Qalibaf có mối quan hệ thân thiết với gia đình Khamenei, cả hai đều xuất thân từ khu vực Mashhad ở phía Đông. Vị chính trị gia thân thiết với các nhân vật cấp cao trong IRGC - lực lượng nòng cốt trong mọi thỏa thuận với Mỹ.

“Ông Qalibaf có tầm ảnh hưởng chính trị trong IRGC nên được phe bảo thủ ủng hộ. Ông ấy cũng được phe cải cách và phe trung dung hậu thuẫn” - ông Azizi nói thêm.

NÓNG: Ông Donald Trump vừa ra lệnh "bắn và tiêu diệt" tàu rải thủy lôi của Iran tại Hormuz

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump vừa ra lệnh cho Hải quân Mỹ nổ súng tiêu diệt bất kỳ tàu nào cố tình rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo