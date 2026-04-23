Quốc tế

Tàu sân bay Mỹ cùng hàng chục chiến đấu cơ đến Trung Đông, Iran tung video bắt tàu

Tường Như

(NLĐO) - Mỹ tăng cường nhóm tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông, chặn nhiều tàu dầu liên quan đến Iran giữa lúc căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo các nguồn tin quân sự, tàu sân bay USS George H.W. Bush đã xuất hiện ở Ấn Độ Dương, mang theo hơn 75 chiếc máy bay chiến đấu.

Vị trí cụ thể của con tàu không được tiết lộ. Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Mỹ Maggie Goodlander cho biết tàu sân bay thứ ba của nước này đang trên đường tới Trung Đông, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục tăng cường lực lượng.

Trước đó, dữ liệu theo dõi quân sự cho thấy nhóm tác chiến của USS George H.W. Bush đã di chuyển quanh mũi phía Nam châu Phi từ ngày 17-4. Con tàu rời TP Norfolk, bang Virginia hôm 31-3 trong một đợt triển khai định kỳ của Hải quân Mỹ.

Hai tàu sân bay khác là USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford đã có mặt trong khu vực. USS Abraham Lincoln hoạt động ở phía bắc Ấn Độ Dương gần Iran, còn USS Gerald R. Ford vừa quay lại biển Đỏ sau thời gian bảo trì và tiếp tế.

Mỹ siết vòng vây, tàu sân bay áp sát Iran - Ảnh 1.

Hoạt động tiếp tế trên biển diễn ra giữa tàu sân bay USS George H.W. Bush và tàu hỗ trợ USNS Arctic tại Ấn Độ Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ

Song song đó, Mỹ cũng gia tăng các biện pháp kiểm soát hàng hải.

Tờ Times of Israel dẫn từ nhiều nguồn tin vận tải và an ninh cho biết quân đội Mỹ đã chặn ít nhất ba tàu chở dầu treo cờ Iran tại vùng biển châu Á hôm 21-4, buộc đổi hướng khỏi các vị trí gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka.

Các tàu mang cờ Iran gồm siêu tàu chở dầu Deep Sea, tàu Sevin và tàu Dorena, trong đó có chiếc chở tới 2 triệu thùng dầu thô. Động thái này nằm trong chiến lược phong tỏa thương mại đường biển của Iran mà Washington đang triển khai.

Trong khi đó, Iran được cho là đã nổ súng và bắt giữ hai tàu container Francesca và Epaminodes tìm cách rời vịnh qua eo biển Hormuz hôm 21-4, đánh dấu những vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát.

Iran tung video ghi lại cảnh binh lính lên hai tàu Francesca và Epaminodes bị Iran bắt giữ tại eo biển Hormuz (Clip: Thanh Long)

Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu – đang trở thành điểm nóng nguy hiểm. Việc gián đoạn lưu thông tại đây đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo, làm dấy lên nguy cơ khủng hoảng kéo dài.

Dù hải quân chính quy của Iran được cho là bị tổn thất nặng, các chuyên gia cảnh báo nước này vẫn còn nhiều cách để gây sức ép.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn duy trì hàng ngàn xuồng cao tốc, có thể mang tên lửa chống hạm hoặc triển khai chiến thuật "bầy đàn".

Những xuồng nhỏ này khó đối đầu trực diện với tàu chiến Mỹ nhưng khi hoạt động theo nhóm lớn hoặc phối hợp với máy bay không người lái và tên lửa phóng từ bờ biển, chúng có thể gây thiệt hại đáng kể.

Ngoài ra, việc rải thủy lôi quy mô nhỏ cũng đủ khiến các tàu thương mại e ngại, từ đó làm tê liệt tuyến vận tải qua Hormuz.

(NLĐO) - Nhiều quan chức Iran đang đưa ra cùng một thông điệp, cùng một quan điểm, cùng một lập trường rất kiên quyết.

(NLĐO) - Tổng thống Iran cho rằng việc Mỹ "vi phạm cam kết, thực hiện phong tỏa và đe dọa" là những rào cản lớn nhất đối với các cuộc đàm phán thực sự.

(NLĐO) - Người dân thủ đô Tehran của Iran chứng kiến tên lửa đạn đạo xuất hiện ngay giữa quảng trường Enghelab trong tối 21-4.

