Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 23-4: Mỹ càng ép, Iran càng tuyên bố cứng rắn

Anh Thư

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là không thể chừng nào thỏa thuận ngừng bắn còn bị vi phạm.

Theo Tasnim ngày 23-4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf vừa tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn sẽ vô nghĩa nếu đi kèm với sự phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt và các hành động thù địch tiếp diễn.

Theo ông, việc mở lại eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải là điều không thể chừng nào thỏa thuận ngừng bắn còn bị vi phạm.

Chiến sự Trung Đông 23-4: Iran nói thỏa thuận ngừng bắn "vô nghĩa" vì Mỹ, CENTCOM chặn 31 tàu - Ảnh 1.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực thi lệnh phong tỏa ở eo biển Hormuz - Ảnh: MEHR

Phát biểu này tiếp nối cho tuyên bố trước đó từ Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người đã viết trên X rằng những hành động vi phạm cam kết, phong tỏa và đe dọa của Mỹ là những trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán thực sự.

Cũng trong ngày 23-4, ông Fadahossein Maleki, thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, nói hãng tin Mehr rằng cả cơ quan lập pháp và Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao (cơ quan ra quyết định an ninh cao nhất của Iran) đều đang xem xét các đề xuất về việc quản lý eo biển Hormuz, có thể ban hành luật nếu cần thiết.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của họ ở Trung Đông đã "yêu cầu 31 tàu quay đầu hoặc trở về cảng như một phần của lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran".

CENTCOM cho biết các tàu này đa số là tàu chở dầu. Theo Al Jazeera, cuộc phong tỏa hải quân quy mô lớn của Mỹ có sự tham gia của ít nhất 10.000 binh sĩ, 17 tàu chiến và hơn 100 máy bay.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã bắt giữ 2 tàu nước ngoài ở eo biển Hormuz và nổ súng vào tàu thứ 3 vì vi phạm các quy định hạn chế vận chuyển hàng hải qua tuyến đường thủy này.

Trong khi đó, thủ đô Islamabad của Pakistan vẫn đang trong tình trạng "đóng băng" với các hàng rào phong tỏa xuất hiện khắp nơi, trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực kêu gọi Mỹ và Iran quay lại đàm phán.

Israel và Lebanon: Kỳ vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn

Israel và Lebanon sẽ tổ bước vòng đàm phán mới tại Washington trong ngày 23-4 (giờ Mỹ), trong đó Beirut dự định yêu cầu gia hạn một tháng đối với thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hạn trong vài ngày tới.

Ngay trước thềm cuộc đàm phán, Lebanon đã lên tiếng phản đối việc Israel phá dỡ nhiều ngôi nhà ở miền Nam Lebanon, mà phía Israel cáo buộc là từng được Hezbollah sử dụng làm tiền đồn.

Trước đó, các cuộc không kích của Israel nhắm vào miền Nam Lebanon ngày hôm trước đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, bất chấp đang trong thời gian ngừng bắn.


Tàu sân bay Mỹ cùng hàng chục chiến đấu cơ đến Trung Đông, Iran tung video bắt tàu

(NLĐO) - Mỹ tăng cường nhóm tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông, chặn nhiều tàu dầu liên quan đến Iran giữa lúc căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt.

Iran bị nghi tiếp tục rải thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ các thông tin cho rằng nhiều tàu thương mại đã phá được vòng phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Ông Donald Trump lại ra tối hậu thư 3-5 ngày cho Iran

(NLĐO) - Tổng thống Iran cho rằng việc Mỹ "vi phạm cam kết, thực hiện phong tỏa và đe dọa" là những rào cản lớn nhất đối với các cuộc đàm phán thực sự.

