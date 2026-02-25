Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 25-2: Đằng sau quyết định của ông Donald Trump về Iran

Xuân Mai

(NLĐO) - Quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc có ra lệnh không kích Iran hay không sẽ phụ thuộc một phần vào đánh giá của các đặc phái viên.

Theo nguồn tin thạo tin, cụ thể, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đánh giá xem liệu Iran có đang cố tình trì hoãn thỏa thuận từ bỏ năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân hay không.

Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ cuộc tấn công nào. Hiện chính quyền đang chờ đợi Iran gửi đề xuất mới vào tuần này, trước thềm vòng đàm phán được mô tả là "nỗ lực cuối cùng" dự kiến diễn ra ngày 26-2 tại Geneva - Thụy Sĩ.

Mỹ cân nhắc không kích Iran nếu đàm phán bế tắc? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu hôm 23-2. Ảnh: EPA

Theo tờ Guardian, cuộc hội đàm này sẽ do ông Witkoff và ông Kushner dẫn đầu, song song đó đánh giá của họ về khả năng đạt được thỏa thuận sẽ định hình kế hoạch của ông Donald Trump. 

Tổng thống Mỹ đã nói với các cố vấn rằng nếu không có thỏa thuận, ông cân nhắc các cuộc tấn công hạn chế để gây áp lực lên Iran. Nếu thất bại, ông sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhiều nhằm buộc thay đổi chính quyền Iran.

Một quan chức Mỹ cho biết vào hôm 23-2 rằng ông Witkoff nằm trong nhóm cố vấn của ông Donald Trump về các bước đi tiếp theo với Iran và đã tham gia mọi cuộc họp liên quan đến vấn đề này.

Cùng ngày 23-2, Tổng thống Donald Trump bác bỏ thông tin Tướng Dan Caine, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quan Mỹ, đã khuyên ông cùng các quan chức cấp cao khác rằng hành động quân sự tại Iran có thể gây ra những rủi ro đáng kể và khiến Mỹ bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài.

Trước đó, hãng tin Axios đưa tin về sự thận trọng của Tướng Caine trong kế hoạch chống lại Iran, viện dẫn nguy cơ thương vong cao và lượng dự trữ đạn dược thấp. Dù vậy, không có thông tin nào khẳng định ông Caine phản đối việc Mỹ xung đột với Iran. Theo tờ The Hill, Tướng Caine gần đây đã trình bày với ông Donald Trump và các quan chức an ninh quốc gia cấp cao khác hàng loạt phương án tấn công mà quân đội Mỹ có thể tiến hành.

Ông Donald Trump khen ngợi ông Caine là người "rất hiểu" Iran và là kiến trúc sư trưởng của đợt Mỹ ném bom 3 cơ sở hạt nhân hàng đầu của Iran vào tháng 6 năm ngoái. Ông Donald Trump tuyên bố: "Ông ấy không hề nói đến việc không tấn công Iran hay thậm chí là những cuộc tấn công hạn chế giả mà tôi đã đọc được. Ông ấy chỉ biết một điều đó là cách để chiến thắng và nếu được lệnh, ông ấy sẽ là người dẫn đầu".

Mỹ dồn quân "sát vách" Iran, sơ tán nhân viên ngoại giao tại Lebanon

(NLĐO) – Mỹ đã triển khai thêm khí tài quân sự đến sân bay chính của Israel và sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Lebanon.

