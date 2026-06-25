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Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 25-6: Tàu rà mìn Anh đến Hormuz, lực lượng Đức - Pháp có mặt

Thu Hương

(NLĐO) - Tàu chỉ huy hỗ trợ rà mìn của Anh đến Trung Đông để khôi phục giao thương ở Hormuz, giữa lúc Mỹ cảnh báo dừng đàm phán nếu Iran thu phí qua eo biển.

Tờ The Telegraph ngày 24-6 dẫn nguồn tin từ Hải quân Hoàng gia Anh cho biết tàu RFA Lyme Bay đã cùng tàu chỉ huy và hỗ trợ FGS Mosel, tàu rà mìn FGS Fulda của Đức di chuyển qua biển Đỏ để tiến vào khu vực Trung Đông. 

Mục tiêu của chuyến hải trình này nhằm hỗ trợ rà phá thủy lôi và và khôi phục hoạt động giao thương qua eo biển Hormuz.

Chuyến đi được hộ tống bởi tàu khu trục phòng không HMS Dragon để phòng ngừa các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi tại Yemen. 

Ước tính hiện có khoảng 450 tàu thương mại đang phải neo đậu tại vùng Vịnh để chờ đợi đi qua Hormuz.

Tàu rà mìn Anh đến eo biển Hormuz, Mỹ cảnh báo "dừng đàm phán" với Iran - Ảnh 1.

Tàu RFA Lyme Bay đi qua kênh đào Suez. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh.

Tàu RFA Lyme Bay được vận hành bởi hơn 270 nhân sự dưới sự chỉ huy của Chỉ huy trưởng người Anh Gemma Britton. Con tàu sở hữu hệ thống hiện đại bao gồm khoảng 6 thiết bị tự hành, không người lái và điều khiển từ xa.

Lực lượng trên tàu bao gồm hơn 100 chuyên gia xử lý vật liệu nổ của Hải quân Hoàng gia Anh, cùng các nhân viên y tế, Thủy quân lục chiến, binh sĩ Lục quân Anh và thủy thủ Pháp.

Lực lượng Đức tham gia cùng gồm 140 người, mang theo các hệ thống tự động, đội thợ lặn rà mìn và các nhóm bảo vệ tàu.

Nói về chiến dịch, Chỉ huy trưởng Gemma Britton chia sẻ: "Đây là một nỗ lực đa quốc gia và Hải quân Hoàng gia Anh đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ".

Tàu rà mìn Anh đến eo biển Hormuz, Mỹ cảnh báo "dừng đàm phán" với Iran - Ảnh 2.

Thủy thủ đoàn Hải quân Hoàng gia Anh tiến hành huấn luyện bắn đạn thật trong khi tàu RFA Lyme Bay đang trên đường đến vịnh Ba Tư. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh.

Liên quan đến tình hình eo biển chiến lược này, cùng ngày 24-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu Tehran tìm cách thu phí từ giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump viết: “Iran đã thông báo với Mỹ rằng bất chấp những tin tức giả mạo đang lan truyền, Iran sẽ không yêu cầu hay thu phí quá cảnh, phí bảo hiểm và bất cứ khoản phí nào đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump lặp lại quan điểm không viện trợ tiền mặt trực tiếp cho phía Tehran. 

Thay vào đó, Washington kế hoạch dùng nguồn quỹ đang bị kiểm soát của chính Iran để mua nông sản xuất khẩu của Mỹ như ngô và lúa mì. Tuy nhiên, điều này đã bị Iran bác bỏ.

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