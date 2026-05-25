Chiến sự Trung Đông ngày 25-5: Iran "đáp lời" ông Donald Trump, bác việc thu phí Hormuz

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 25-5: Iran "đáp lời" ông Donald Trump, bác việc thu phí Hormuz

Anh Thư

(NLĐO) - Trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ Ngoại giao Iran cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran chưa ở mức "sắp đạt được".

Theo Al Jazeera hôm 25-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết đã có một số tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ qua nhà trung gian Pakistan về “phần lớn các chủ đề thảo luận”, nhưng thỏa thuận vẫn chưa ở mức "sắp đạt được".

Tuyên bố này trái ngược với tuyên bố đầy hy vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23-5 rằng một thỏa thuận giữa Mỹ với Iran về cuộc xung đột, bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, đã được "đàm phán gần như hoàn tất" sau các cuộc điện đàm với Israel và các đồng minh khác trong khu vực.

Chiến sự Trung Đông ngày 25-5: Iran "đáp lời" ông Donald Trump, bác việc thu phí Hormuz - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei - Ảnh: TASNIM

Trong tuyên bố mới, ông Baghaei cho biết mặc dù đã đạt được những kết luận về nhiều vấn đề trong bản ghi nhớ tiềm năng với Mỹ, điều đó không có nghĩa là đôi bên sắp ký kết một thỏa thuận.

Ông nói thêm nếu được hoàn tất, một số chi tiết của bản ghi nhớ và các vấn đề khác, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, sẽ được đàm phán trong vòng 60 ngày sau đó.

Hiện tại, Iran chưa có kế hoạch nào cho chuyến thăm chính thức tới Pakistan hoặc để các nhà trung gian hòa giải của Pakistan đến thăm Tehran.

Cùng ngày, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, ông Ali Abdollahi, cho biết nước này sẽ triển khai các hệ thống phòng thủ hiện đại mới trong trường hợp Mỹ và Israel có hành động gây hấn mới chống lại Iran, theo Mehr.

"Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng, chống lại kẻ thù bằng toàn bộ sức mạnh và đánh bại chúng" - vị tướng này khẳng định.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết: “Mọi việc đang tiến triển theo đúng hướng. Tôi muốn cảm ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình. Thế giới đang trải qua một thời điểm then chốt”.

Phát ngôn này được ông Sharif đưa ra khi đến thăm Bắc Kinh cùng Tư lệnh quân đội Asim Munir, một trong những nhân vật chủ chốt trong nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Iran nói không thu phí qua Hormuz, mà chỉ là "chi phí phát sinh"

Theo Tasnim, phát biểu hôm 25-5 của ông Baghaei cũng khẳng định Iran không thu phí tại eo biển Hormuz, nhấn mạnh sự cần thiết phải "chính xác trong việc sử dụng thuật ngữ".

Thay vào đó, Iran và Oman đang phối hợp nhằm xây dựng một nghị định thư về việc lưu thông của tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Trong đó, "việc phát sinh chi phí là điều tất yếu đối với các dịch vụ được cung cấp trong tiến trình này, cũng như các nỗ lực nhằm bảo vệ môi trường".

Khi phóng viên Tasnim hỏi về kế hoạch của Anh và Pháp liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz, ông Baqaei cho biết ngoài Iran và Oman, không có quốc gia nào khác hiện diện ở eo biển này.

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông ngày 24-5: Mỹ nói sắp có "tin tốt", Iran còn chờ Lãnh đạo Tối cao

Chiến sự Trung Đông ngày 24-5: Mỹ nói sắp có "tin tốt", Iran còn chờ Lãnh đạo Tối cao

(NLĐO) – Quyết định về thỏa thuận Mỹ - Iran phải có sự cho phép của Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei.

Iran đang thắng thế trên bàn đàm phán với Mỹ?

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định Iran đang đạt được nhiều kết quả có lợi trên bàn đàm phán với Mỹ, trong khi vấn đề hạt nhân sẽ còn bỏ ngỏ phía sau.

Hé lộ nội dung đàm phán được giữ kín giữa Mỹ và Iran

(NLĐO) - Thỏa thuận tiềm năng Mỹ - Iran bao gồm mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một phần trừng phạt đối với Tehran và chấm dứt xung đột tại Lebanon.

Donald Trump đàm phán Trung Đông Iran Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo