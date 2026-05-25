Chiến sự Trung Đông ngày 25-5: Iran "đáp lời" ông Donald Trump, bác việc thu phí Hormuz

Theo Al Jazeera hôm 25-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết đã có một số tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ qua nhà trung gian Pakistan về “phần lớn các chủ đề thảo luận”, nhưng thỏa thuận vẫn chưa ở mức "sắp đạt được".

Tuyên bố này trái ngược với tuyên bố đầy hy vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23-5 rằng một thỏa thuận giữa Mỹ với Iran về cuộc xung đột, bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, đã được "đàm phán gần như hoàn tất" sau các cuộc điện đàm với Israel và các đồng minh khác trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei - Ảnh: TASNIM

Trong tuyên bố mới, ông Baghaei cho biết mặc dù đã đạt được những kết luận về nhiều vấn đề trong bản ghi nhớ tiềm năng với Mỹ, điều đó không có nghĩa là đôi bên sắp ký kết một thỏa thuận.

Ông nói thêm nếu được hoàn tất, một số chi tiết của bản ghi nhớ và các vấn đề khác, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, sẽ được đàm phán trong vòng 60 ngày sau đó.

Hiện tại, Iran chưa có kế hoạch nào cho chuyến thăm chính thức tới Pakistan hoặc để các nhà trung gian hòa giải của Pakistan đến thăm Tehran.

Cùng ngày, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, ông Ali Abdollahi, cho biết nước này sẽ triển khai các hệ thống phòng thủ hiện đại mới trong trường hợp Mỹ và Israel có hành động gây hấn mới chống lại Iran, theo Mehr.

"Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng, chống lại kẻ thù bằng toàn bộ sức mạnh và đánh bại chúng" - vị tướng này khẳng định.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết: “Mọi việc đang tiến triển theo đúng hướng. Tôi muốn cảm ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình. Thế giới đang trải qua một thời điểm then chốt”.

Phát ngôn này được ông Sharif đưa ra khi đến thăm Bắc Kinh cùng Tư lệnh quân đội Asim Munir, một trong những nhân vật chủ chốt trong nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran.