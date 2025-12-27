HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 27-12: Thông báo quan trọng của tổng thống Ukraine

Thu Hương

(NLĐO) - Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-12 để bàn kế hoạch hòa bình mới.

Ngày 26-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết bản kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm với Nga "đã hoàn thành khoảng 90%".

Phát biểu với báo chí qua WhatsApp, ông Zelensky ca ngợi nỗ lực của các nhóm đàm phán và khẳng định nhiều tài liệu then chốt, đặc biệt là về bảo đảm an ninh và tái thiết hậu xung đột, đã được soạn thảo và gần sẵn sàng để bàn thảo.

“Thẳng thắn mà nói, kế hoạch 20 điểm mà chúng tôi đang xây dựng đã hoàn thiện khoảng 90%. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa nó lên mức 100%” - tổng thống Ukraine cho hay.

Ông Zelensky sắp gặp ông Trump tại Florida, hé lộ đột phá trong kế hoạch hòa bình Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels - Bỉ ngày 18-12. Ảnh: AP

Trong khi đó, theo thông tin từ tờ Kyiv Post, cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Donald Trump dự kiến diễn ra trong ngày 28-12 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida - Mỹ. 

“Có một gói tài liệu gồm nhiều văn bản khác nhau và chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội thảo luận toàn bộ” - ông Zelensky bày tỏ, đồng thời lưu ý các thỏa thuận kinh tế hiện vẫn ở dạng dự thảo và cần được làm rõ thêm định hướng.

Khi được hỏi liệu cuộc đàm phán sắp tới tại Florida có nhằm ký kết thỏa thuận hay giải quyết các vấn đề nhạy cảm như lãnh thổ hay không, tổng thống Ukraine tỏ ra thận trọng. “Tôi không biết liệu mọi thứ có thể được hoàn tất hay không, song phía chúng tôi sẽ nêu ra tất cả vấn đề mà chúng tôi có thắc mắc và bất đồng” - ông Zelensky cho biết.

Kế hoạch hòa bình mới đã được điều chỉnh đáng kể so với bản đề xuất ban đầu. Trong phiên bản hiện nay mà phía Ukraine đưa ra, họ không còn bị yêu cầu phải từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO về mặt pháp lý. 

Kế hoạch cũng đề cập khả năng đóng băng tiền tuyến, xem xét việc rút một phần lực lượng ở miền Đông Ukraine và thiết lập các khu vực phi quân sự - những nội dung từng gây nhiều tranh cãi trong nội bộ Kiev.

Dù vậy, ông Zelensky thừa nhận vẫn tồn tại bất đồng giữa Kiev và Washington, đặc biệt liên quan đến các vấn đề lãnh thổ và các điều khoản đảm bảo an ninh theo kiểu NATO. 

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine không đàm phán trực tiếp với Moscow. “Mỹ đang đóng vai trò trung gian và chúng tôi đang chờ phản hồi chính thức từ phía Nga đối với đề xuất mới nhất” - ông nói.

Trong khi đó, Điện Kremlin xác nhận đã có các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ về tiến trình đàm phán nhưng không công bố chi tiết. 

Nga đến nay vẫn giữ lập trường cứng rắn về lãnh thổ, bao gồm việc Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi khu vực Donbas, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk; chấm dứt nguyện vọng gia nhập NATO; cấm lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây và chấp nhận các hạn chế sâu rộng về chính trị, quân sự.

Donald Trump Nga - Ukraine Volodymyr Zelensky NATO kế hoạch hòa bình
