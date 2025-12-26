Nga siết gọng kìm tại Hulyaipole, tổng thống Ukraine báo tin triển vọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga siết gọng kìm tại Hulyaipole, tổng thống Ukraine báo tin triển vọng

Xuân Mai

(NLĐO) - Theo phát ngôn viên quân đội Nga, lực lượng Nga đang tìm cách tiến vào vào trung tâm TP Hulyaipole ở miền Nam Ukraine.

Hulyaipole nằm cách Zaporizhzhia khoảng 87 km về phía Đông. Các nhà phân tích từng cảnh báo rằng nếu Hulyaipole thất thủ, điều này có thể mở đường cho quân đội Nga tiến về Zaporizhzhia, thủ phủ của vùng này.

Nga siết gọng kìm tại Hulyaipole, đàm phán Mỹ - Ukraine có tiến triển - Ảnh 1.

Dữ liệu từ DeepState UA mô tả các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và Nga gần Hulyaipole, miền Nam Ukraine. Ảnh: DeepState UA

Ông Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine, cho hay Hulyaipole đang chứng kiến những trận giao tranh ác liệt nhất trên toàn mặt trận.

Theo hãng thông tấn Ukrinform, ông Voloshyn cho biết: "Trong ngày qua, riêng tại Hulyaipole đã xảy ra hơn 20 cuộc đụng độ, đây là mức độ hoạt động khá cao của đối phương".

Ông Voloshyn cho hay quân đội Nga đã cố gắng xâm nhập vào trung tâm thành phố, đồng thời gây sức ép lên tuyến đường hậu cần tiếp tế cho nơi này.

Ông cho biết "giao tranh ác liệt" đang diễn ra gần các khu định cư Dobropillya, Pryluky và Varvarivka, trong khi lực lượng Nga nỗ lực tiếp cận và tiến vào các khu vực này dọc theo tuyến đường Pokrovske-Hulyaipole, tuyến đường tiếp tế huyết mạch cho thành phố.

Ông Voloshyn nhận định mục tiêu của Nga tại Hulyaipole là tiến quân càng sâu càng tốt và kiểm soát nhiều khu phố, con đường và ngôi nhà tại khu định cư này. Bản đồ chiến trường nguồn mở DeepState UA cho thấy thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine tính đến ngày 24-12 mặc dù một nửa thành phố hiện được xếp vào "vùng xám", khu vực đang có tranh chấp.

Dữ liệu từ DeepState cho thấy quân đội Nga đang cố gắng thực hiện thế trận gọng kìm tấn công từ hướng Đông Bắc và Đông Nam để tiến vào thành phố.

Trước đó, nhà phân tích quân sự Denys Popovych đã nói với đài Kyiv24 rằng nếu Hulyaipole thất thủ, mục tiêu tiếp theo sẽ là chính TP Zaporizhzhia và Orikhiv, một thành trì khác trên mặt trận. Hiện tại, Nga đã kiểm soát hơn 73% diện tích vùng Zaporizhzhia, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân lớn nhất đất nước tại Enerhodar, song thủ phủ Zaporizhzhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25-12 cho biết ông đã có cuộc hội đàm "rất tốt" với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và con rể Jared Kushner, tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine cho biết những "ý tưởng mới" về thời điểm và hình thức chấm dứt xung đột đã được thảo luận trong cuộc gặp kéo dài một giờ.

Ông Zelensky cho hay một số văn kiện liên quan đến tiến trình hòa bình đã được chuẩn bị xong hoặc đang trong giai đoạn hoàn tất. Ông nói thêm nhà đàm phán cấp cao của Ukraine là ông Rustem Umerov sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết với phái đoàn Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, dù vẫn còn nhiều việc phải làm đối với các vấn đề nhạy cảm nhưng cả hai bên đều hiểu rõ cách thức triển khai các biện pháp đã thảo luận.

Tin liên quan

Ukraine sử dụng tên lửa bí mật tấn công hạm đội Nga

Ukraine sử dụng tên lửa bí mật tấn công hạm đội Nga

(NLĐO) – Ukraine vừa thực hiện đòn tập kích nhằm vào cơ sở lưu trữ và bảo dưỡng phương tiện không người lái hải quân Nga tại khu vực Myrne trên bán đảo Crimea.

Nga bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái Ukraine lao vào Moscow

(NLĐO) - Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hôm 24-12 các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 25 máy bay không người lái của Ukraine hướng đến thủ đô.

Ukraine rút quân khỏi Siversk, Mỹ giảm mạnh viện trợ cho Kiev

(NLĐO) – Một số quốc gia thành viên NATO ở châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển và Na Uy đã tăng đáng kể mức viện trợ cho Ukraine.

Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Donald Trump đàm phán Hulyaipole
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo