Ukraine sử dụng tên lửa bí mật tấn công hạm đội Nga

Thông tin về vụ tấn công đêm 24-12 (giờ địa phương) đã được Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố, theo trang Militarnyi.

Nguồn tin cho hay lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa nội địa để tiến hành đòn tập kích nhằm vào địa điểm lưu trữ hạm đội nổi của Hạm đội sông Dnipro. Mẫu tên lửa sử dụng không được tiết lộ.

Thiết bị không người lái của hải quân Nga phá huỷ một giàn khoan trong cuộc tập trận "Bão tháng 7" vào tháng 7- 2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga được cho là đang tích cực phát triển lực lượng phương tiện mặt nước không người lái và đã đưa các hệ thống này vào sử dụng trong các hoạt động nhằm vào Lực lượng phòng vệ Ukraine.

Moscow được cho là từng sử dụng phương tiện này để tấn công một cây cầu tại khu vực vịnh Odessa năm 2023, còn trong năm nay họ đã dùng nó nhắm vào tàu trinh sát Simferopol của hải quân Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết việc phá hủy cơ sở tại Myrne nằm trong nỗ lực đối phó với các phương tiện không người lái của hải quân Nga, vốn được sử dụng cho mục đích trinh sát và tấn công trên biển Đen.

Theo đánh giá của Ukraine, các khu vực lưu trữ, huấn luyện và bảo dưỡng kỹ thuật đối với hệ thống không người lái giữ vai trò then chốt trong việc triển khai tác chiến của đối phương.

Tàu trinh sát hạng trung Simferopol của Ukraine trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: báo Dumskaya.

Cũng trong đêm 24-12, Lực lượng phòng vệ Ukraine còn tiến hành thêm nhiều đòn tấn công khác nhằm vào các trọng yếu trong tiềm lực quân sự, kinh tế của Nga.

Nhà máy cao su tổng hợp Yefremov ở TP Yefremov thuộc tỉnh Tula - Nga, nơi sản xuất các thành phần phục vụ thuốc nổ nhựa và nhiên liệu rắn cho tên lửa, đã bị tập kích. Các vụ nổ và một đám cháy quy mô lớn được ghi nhận, mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.

Ngoài ra, một kho vật tư và trang thiết bị kỹ thuật cấp trung đoàn tại Dovzhansk, thuộc vùng Luhansk do Nga kiểm soát, cũng bị tấn công.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố các chiến dịch phối hợp của Lực lượng phòng vệ Ukraine nhằm phá hủy cơ sở quân sự và công nghiệp của Nga, bao gồm những mục tiêu liên quan đến thiết bị không người lái trên biển, vẫn đang được tiếp tục triển khai.