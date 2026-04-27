Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 27-4: UAV Ukraine tấn công rất sâu vào lãnh thổ Nga

Tường Như

(NLĐO) - Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine lần đầu tấn công sâu tới dãy Ural, đánh trúng hai thành phố của Nga sau hành trình tới 1.800 km.

Theo trang Militarnyi, lực lượng UAV của Ukraine lần đầu tiên vươn tới khu vực dãy Ural, tấn công hai thành phố công nghiệp quan trọng của Nga là Yekaterinburg và Chelyabinsk, sau hành trình ước tính từ 1.700 đến 1.800 km. 

Đây được xem là bước leo thang đáng chú ý trong năng lực tấn công tầm xa của Kiev, khi các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga trước đây ít khi bị đe dọa.

Theo các nguồn tin và xác nhận từ giới chức địa phương, trong đó có Thống đốc vùng Sverdlovsk Denis Pasler và Thống đốc vùng Chelyabinsk Alexey Teksler, các UAV đã tiếp cận mục tiêu mà không bị hệ thống phòng không Nga phát hiện kịp thời. 

Dù chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại, việc các thiết bị bay không người lái có thể vượt qua khoảng cách lớn như vậy được đánh giá là dấu mốc mới.

UAV Ukraine lần đầu vươn tới dãy Ural, tấn công sâu vào Nga - Ảnh 1.

Khói bốc lên tại TP Yekaterinburg - Nga sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Ảnh: Militarnyi

Các ước tính hiện tại cho thấy quãng đường bay được tính từ biên giới Ukraine, tuy nhiên con số thực tế có thể còn lớn hơn, do không xác định chính xác điểm phóng. Điều này khiến việc đánh giá tầm hoạt động tối đa của UAV Ukraine trở nên phức tạp hơn.

Trước đó, Ukraine đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Đáng chú ý, TP Orsk – cách biên giới khoảng 1.400 km – từng bị UAV nhắm mục tiêu nhiều lần, bao gồm cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez hồi tháng 10-2025.

Trong tháng 4-2026, các đòn tấn công của Ukraine tiếp tục gia tăng cả về tần suất lẫn quy mô. Đầu tháng, lực lượng UAV phối hợp với Cơ quan An ninh (SBU) đã tấn công nhà máy luyện kim Alchevsk, buộc cơ sở này phải ngừng hoạt động.

Ngày 5-4, một cuộc tấn công bằng UAV khiến nhà máy lọc dầu Nizhegorodnefteorgsintez tại Nizhny Novgorod – một trong những cơ sở lớn nhất Nga – phải tạm dừng vận hành. 

UAV Ukraine lần đầu vươn tới dãy Ural, tấn công sâu vào Nga - Ảnh 2.

Khoảng cách từ TP Chelyabinsk (Nga) tới biên giới Ukraine theo Google Maps. Ảnh: Militarnyi

Tiếp đó, ngày 16-4, Ukraine tuyên bố đã tấn công cơ sở lọc dầu và hạ tầng vận chuyển dầu tại cảng Tuapse.

Chuỗi tấn công tiếp diễn vào đêm 18-4 khi 4 cơ sở then chốt trong ngành lọc dầu Nga bị nhắm mục tiêu. Đến ngày 23-4, UAV thuộc đơn vị đặc nhiệm Alpha của SBU tiếp tục đánh trúng trạm bơm dầu Gorky ở vùng Nizhny Novgorod.

Việc UAV Ukraine lần đầu tiếp cận khu vực Ural – một trung tâm công nghiệp và hậu cần quan trọng của Nga – cho thấy sự cải thiện đáng kể về công nghệ, tầm bay và khả năng xuyên thủng phòng không. 

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cũng thừa nhận tầm hoạt động ngày càng tăng của UAV Ukraine.

EU cho Ukraine vay "khủng", Nga lên tiếng

(NLĐO) - Hội đồng Liên minh châu Âu vừa hoàn tất thủ tục phê duyệt khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Ukraine xác nhận bắn hạ UAV Shahed tại nhiều nước Trung Đông

(NLĐO) - Ukraine lần đầu xác nhận bắn hạ UAV Shahed tại Trung Đông, đổi lấy vũ khí và năng lượng giữa lúc lo ngại hỗ trợ từ phương Tây suy giảm

Ukraine nói lần đầu dùng “robot sát thủ” chiếm trận địa Nga, không cần tới bộ binh

(NLĐO) - Ukraine tuyên bố lần đầu dùng robot vũ trang đánh chiếm rồi kiểm soát hoàn toàn một công sự của Nga mà không cần bộ binh trực tiếp xung phong.

