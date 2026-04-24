HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

EU cho Ukraine vay "khủng", Nga lên tiếng

Xuân Mai

(NLĐO) - Hội đồng Liên minh châu Âu vừa hoàn tất thủ tục phê duyệt khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng khoản vay 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine thực chất là tiền lấy từ túi người dân châu Âu và sẽ không được hoàn trả.

Ông Medvedev có phản ứng trên sau khi Hội đồng EU hôm 23-4 hoàn tất thủ tục phê duyệt khoản tài trợ 90 tỉ euro (khoảng 106 tỉ USD) cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Theo tuyên bố của Hội đồng EU về việc phê duyệt "khoản vay bồi thường", EU dự định khoản vay 90 tỉ euro dành cho Ukraine thực hiện các hoạt động quân sự chống lại Nga và sẽ được hoàn trả thông qua "tiền bồi thường" xung đột từ Moscow. Song song đó, EU cũng thông qua gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga.

img

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

EU dự kiến bắt đầu giải ngân số tiền trên vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Khoản tài trợ này dự kiến trang trải khoảng 2/3 nhu cầu tài chính bên ngoài của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Khoảng thiếu hụt còn lại dự kiến được bù đắp bởi các đối tác nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và các khoản đóng góp song phương.

Động thái trên của Hội đồng EU diễn ra sau khi Hungary và Slovakia rút lại sự phản đối.

Trước đó, Hungary yêu cầu Ukraine sửa chữa đường ống Druzhba và khôi phục lại dòng chảy dầu của Nga nếu muốn nhận được sự ủng hộ của nước này. Trong khi đó, Slovakia tuyên bố sẽ rút lại quyền phủ quyết đối với gói trừng phạt thứ 20 của EU nhằm vào Nga nếu dòng chảy dầu này được nối lại.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Saková sau đó tuyên bố dòng chảy dầu Nga trên tuyến đường ống Druzhba đi qua Ukraine đã được khôi phục từ rạng sáng 23-4 (giờ địa phương).

Tin liên quan

Xả súng ở thủ đô Ukraine, 15 người thương vong

Xả súng ở thủ đô Ukraine, 15 người thương vong

(NLĐO) - Kẻ xả súng ở Kiev - Ukraine là một nam giới 58 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ.

Ukraine nói lần đầu dùng "robot sát thủ" chiếm trận địa Nga, không cần tới bộ binh

(NLĐO) - Ukraine tuyên bố lần đầu dùng robot vũ trang đánh chiếm rồi kiểm soát hoàn toàn một công sự của Nga mà không cần bộ binh trực tiếp xung phong.

Ukraine xác nhận bắn hạ UAV Shahed tại nhiều nước Trung Đông

(NLĐO) - Ukraine lần đầu xác nhận bắn hạ UAV Shahed tại Trung Đông, đổi lấy vũ khí và năng lượng giữa lúc lo ngại hỗ trợ từ phương Tây suy giảm

Ukraine Nga bồi thường Liên minh châu Âu khoản vay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo