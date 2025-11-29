HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 29-11: Nga xác nhận về kế hoạch hòa bình với Ukraine

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Điện Kremlin hôm 28-11 xác nhận Nga đã nhận được "khuôn khổ hòa bình" do Mỹ cùng Ukraine soạn thảo, cập nhật và hoàn thiện.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới: "Chúng tôi đã nhận toàn bộ nội dung dự thảo thỏa thuận hòa bình và sẽ tiến hành thảo luận ở Moscow vào tuần sau".

Thông tin trên xuất hiện chỉ sau một ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét dự thảo thỏa thuận hòa bình mà Mỹ và Ukraine thảo luận ở Geneva - Thụy Sĩ có thể trở thành nền tảng cho những thỏa thuận tương lai. 

Ông Putin "lạc quan" về thỏa thuận hòa bình, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine bị "sờ gáy" - Ảnh 1.

Chánh Văn phòng Tổng thống UKraine Andriy Yermak. Ảnh: AP

Dù vậy, ông Vladimir Putin cảnh báo nếu giải pháp hòa bình không đáp ứng yêu cầu Nga đưa ra thì Moscow "sẽ tiếp tục chiến đấu". 

Theo truyền thông Nga, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff - dự kiến có cuộc gặp với tổng thống Nga vào tuần sau, tại thủ đô Moscow.

Ông Steve Witkoff sẽ trình bày cũng như thảo luận chi tiết về kế hoạch hòa bình với ông Vladimir Putin.

Hiện Điện Kremlin chưa tiết lộ thời điểm cụ thể diễn ra hội đàm.

Về phía Ukraine trước vòng đàm phán mới, Chánh Văn phòng Tổng thống kiêm Trưởng đoàn đàm phán Andriy Yermak khẳng định Kiev không chấp nhận trao bất kỳ phần lãnh thổ nào cho Nga theo thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

Phát biểu trên tạp chí The Atlantic, ông Yermak nói rõ đó là "lằn ranh đỏ" mà Tổng thống Volodymyr Zelensky không bao giờ vượt qua, là lập trường Kiev luôn trung thành.

Vấn đề duy nhất Ukraine có thể bàn bạc trên bàn đàm phán là xác định ranh giới tiếp xúc ở biên giới giữa hai bên, theo Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine.

"Không một người tỉnh táo nào lại ký văn bản từ bỏ lãnh thổ, Hiến pháp cấm điều đó. Tổng thống Zelensky sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào như vậy" - ông Yermak nhấn mạnh.

