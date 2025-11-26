Ukraine tấn công nhà máy Nga cách biên giới 1.000 km

Lực lượng Ukraine đã tấn công thành phố Cheboksary, thủ phủ Cộng hòa Chuvash thuộc Nga, đêm 26-11 (giờ địa phương), trong đó nhắm mục tiêu vào nhà máy VNIIRE-Progress.

Cơ sở này sản xuất linh kiện máy bay không người lái chiến đấu cùng tên lửa, thiết bị vô tuyến điện tử, bao gồm ăng-ten Kometa cho máy bay không người lái Geran cùng bộ thu vệ tinh cho tên lửa Kalibr và Iskander. VNIIRE-Progress đã bị tấn công hai vào ngày 9-6 và ngày 5-7, sau đó phải tạm dừng hoạt động.

Ukraine chưa bình luận về vụ việc, trong khi Nga chưa chính thức xác nhận vụ tấn công vào nhà máy, Kyiv Post đưa tin.

Tuy nhiên, phân tích của kênh Telegram Astra định vị các video quay hiện trường, cho thấy thiệt hại tại nhà máy và một tòa dân cư 12 tầng gần đó.

Phân tích của kênh Telegram Astra xác định nhà máy VNIIRE-Progress bị thiệt hại. Ảnh: Astra

Theo Thống đốc Chuvashia Oleg Nikolaev, các mảnh vỡ từ một máy bay không người lái đã làm hư hại hai tòa nhà dân cư nhưng không đề cập đến nhà máy.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống phòng không đã tiêu diệt 33 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm ở Belgorod, Voronezh, Lipetsk, Bryansk và biển Đen. Tuy nhiên, báo cáo không nhắc tới máy bay không người lái bị đánh chặn trên không phận Chuvashia.

Vụ việc diễn ra một ngày sau một trong những chiến dịch máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine vào Nga, khi hàng chục phương tiện bay và tên lửa nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự và công nghiệp trên khắp thành phố Taganrog, Novorossiysk và Tuapse. Trong số này có một nhà máy sửa chữa máy bay ném bom, một nhà máy sản xuất máy bay không người lái kamikaze, một đơn vị phòng không công nghệ cao và các nhà máy lọc dầu.

Trong đêm, máy bay không người lái Nga cũng nhắm vào TP Zaporizhzhia phía Đông Nam Ukraine.

Lực lượng Nga kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở khu vực Zaporizhzhia, song thành phố cùng tên vẫn do Ukraine kiểm soát.

Yevgeny Belitsky - người đứng đầu vùng Zaporizhzhia do Nga nắm giữ - cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng lưới điện ở những khu vực này. Ông Belitsky nói 40.000 khách hàng trong khu vực đã bị cắt điện.

Ngoài ra, lực lượng không quân Ukraine đã bắn hạ 72 trong số 90 máy bay không người lái và hai tên lửa đạn đạo trên toàn quốc vào đêm qua.