Tổng thống Putin nhắc lại điều kiện cho ngừng bắn ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27-11 cho biết một lệnh ngừng bắn chỉ có thể được tuyên bố nếu "Ukraine rút quân khỏi các khu vực thuộc lãnh thổ Nga mà Kiev cho là của mình."

Theo đài RT, ông Putin cũng nhắc lại lập trường lâu nay của Nga rằng lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Ukraine là điều không thể.

Tổng thống Putin phát biểu trong chuyến thăm Kyrgyzstan: "Nếu quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ đó, chúng tôi sẽ ngừng các hoạt động quân sự. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ đạt được điều đó bằng các biện pháp quân sự."

Tổng thống Nga cho rằng quân đội Nga đã bao vây lực lượng Ukraine ở Pokrovsk và Myrnohrad thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Ảnh: Sputnik

Nga loại trừ khả năng dừng xung đột và ký kết thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện, lập luận rằng điều này sẽ chỉ cho phép Ukraine và các nước phương Tây giành thời gian và bổ sung cả nhân lực lẫn vũ khí cho quân đội Ukraine.

Đồng thời, Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao.

Tổng thống Putin lần đầu nêu quan điểm của Moscow về cách một lệnh ngừng bắn khả dĩ vào năm ngoái khi tuyên bố Nga sẽ lập tức chấm dứt xung đột nếu Kiev "rút khỏi toàn bộ các vùng lãnh thổ trước đây thuộc Ukraine ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye.”

4 vùng trên đã gia nhập Nga sau một loạt trưng cầu dân ý vào cuối năm 2022. Nga hiện kiểm soát gần như toàn bộ vùng Luhansk và một phần tại 3 khu vực còn lại.

Tổng thống Nga cũng tái khẳng định quân đội nước đã bao vây lực lượng Ukraine ở Pokrovsk và Myrnohrad thuộc vùng Donetsk.

Ông nói thêm rằng lực lượng Nga cũng đang tiến quân vào Vovchansk ở vùng Kharkiv và Siversk ở vùng Donetsk, trung tâm hậu cần quan trọng Hulyaipole ở vùng Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, Ukraine đã phủ nhận việc Pokrovsk và Myrnograd bị bao vây, nói rằng quân đội của họ vẫn tiếp tục giữ vững phòng tuyến trong khu vực.

Ông Putin cũng tuyên bố rằng Nga sẵn sàng sử dụng kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ làm nền tảng tiềm năng cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Kiev và Washington.

Ông Putin khẳng định hiện vẫn chưa có dự thảo hiệp ước nào, chỉ có "một loạt vấn đề" đang được thảo luận.