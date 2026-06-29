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Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 29-6: Mỹ tuyên bố "nắm mọi quân bài" ở Iran

Phương Linh

(NLĐO) - Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ sẽ thắng “bất chấp kết quả” trong đàm phán với Iran và nắm giữ mọi lợi thế ở Iran.

“Nếu chúng ta đạt được thỏa thuận cuối cùng thì mọi chuyện thật tuyệt. Còn nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận cuối cùng, chương trình hạt nhân của Iran vẫn sẽ bị phá hủy. Quốc gia này đã suy yếu hơn nhiều, vì vậy tôi khẳng định Mỹ sẽ thắng trong cả hai trường hợp” - Phó Tổng thống Mỹ chia sẻ trên chương trình Real Time của HBO.

Ông Vance cho biết lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng lên là “dấu hiệu chứng tỏ có sự chuyển biến”, song thừa nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian, theo bản ghi nhớ 60 ngày (MOU), “luôn luôn có chút rắc rối khi bạn làm việc với người Iran”.

Phó tổng thống JD Vance tuyên bố Mỹ nắm giữ mọi quân bài ở Iran - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xuất hiện trên chương trình Real Time của HBO hôm 26-6. Ảnh: HBO

Sự xuất hiện của ông Vance trên chương trình Real Time diễn ra vài giờ trước khi có thông tin một tàu chở dầu bị trúng đạn pháo ở eo biển Hormuz và Mỹ cùng Iran đáp trả lẫn nhau, đánh dấu lần leo thang căng thẳng tồi tệ nhất kể từ khi hai nước ký kết bản ghi nhớ tạm thời.

Bên cạnh đó, ông Vance cho biết cuộc đàm phán với phái đoàn Iran tại Thụy Sĩ đã thành công vì giá dầu giảm xuống còn 73 USD/thùng và chương trình hạt nhân Iran "về cơ bản bị phá hủy", đồng thời chỉ ra khả năng làm giàu uranium của nước này.

Những người chỉ trích bản ghi nhớ và đàm phán cho rằng chính quyền ông Donald Trump trong thế yếu một phần vì Iran vẫn còn kho dự trữ uranium làm giàu 60%. 

Khi MC hỏi dồn dập liệu chương trình hạt nhân của Iran đã bị tàn phá chưa, ông Vance đáp trả: “Phần nào chưa bị hủy hoại? Thứ cần lưu tâm là khả năng làm giàu uranium của họ, và điều đó đã bị hủy hoại rồi”.

“Nếu họ sẵn sàng từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân về lâu dài, Mỹ sẵn sàng thay đổi bản chất mối quan hệ. Nếu họ không sẵn sàng thay đổi, về cơ bản chúng ta nắm giữ mọi lợi thế, và tôi nghĩ lợi thế này tốt” - ông nói thêm.

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