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Quốc tế

Iran trả đũa Mỹ, tấn công các cơ sở quân sự tại Kuwait và Bahrain

Huệ Bình

(NLĐO) – IRGC cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào 8 cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Đây được xem là hành động trả đũa các cuộc không kích trước đó của Mỹ vào Iran.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ các đơn vị hải quân và không quân vũ trụ của lực lượng này đã tiến hành một chiến dịch "mang tính quyết định" trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ (giờ địa phương) vào ngày 28-6.

Trong tuyên bố, IRGC khẳng định các cuộc tấn công đã nhắm trúng "các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Mỹ", bao gồm Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait và sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

Đồng thời, phía IRGC cho biết chiến dịch này diễn ra ngay sau khi các lực lượng Mỹ tấn công 5 vị trí ven biển của Iran vào đầu ngày 28-6 dưới danh nghĩa đối phó với một chiến dịch của Iran nhằm vào một "tàu vi phạm". Phía Tehran cho rằng đây chỉ là cái cớ.

Press TV đưa tin IRGC khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và "sẽ dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn tất cả các tiến trình ngoại giao".

Iran trả đũa Mỹ, tấn công các cơ sở quân sự tại Kuwait và Bahrain - Ảnh 1.

Các cuộc không kích làm dấy lên lo ngại xung đột tái diễn. Ảnh: Al Jazeera

Vào sáng sớm 28-6, quân đội Kuwait thông báo các hệ thống phòng không của nước này đang tiến hành đánh chặn các mối đe dọa từ tên lửa và UAV "thù địch".

Trong khi đó tại Bahrain, Bộ Nội vụ cũng đăng tải trên mạng xã hội X rằng còi báo động đã được kích hoạt, đồng thời yêu cầu người dân nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Các động thái leo thang này diễn ra ngay sau khi xuất hiện thông tin về nhiều vụ nổ lớn ở miền Nam Iran, bao gồm cả ở Sirik và trên đảo Qeshm. Truyền thông Iran cho biết các vật thể bay đã đánh trúng một tháp viễn thông tại ngôi làng Tahrouyi.

Trước đó vào ngày 27-6, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cũng đã thông báo về các cuộc tấn công bổ sung nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran.

Phía Mỹ tuyên bố đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công tiếp diễn của Iran nhằm vào tàu vận tải thương mại gần eo biển Hormuz.

Quân đội Kuwait xác nhận thông tin các hệ thống phòng không của họ đang hoạt động vào sáng sớm 28-6.

Nhằm trấn an dư luận trước các động thái trên, quân đội Kuwait lập tức thông báo mọi tiếng nổ nghe thấy đều là kết quả của việc hệ thống phòng không đang đánh chặn các mục tiêu thù địch.

Cùng lúc đó, phía IRGC tiếp tục ra tuyên bố đanh thép, khẳng định quyền kiểm soát giao thông tại eo biển Hormuz hoàn toàn thuộc về Tehran theo "Bản ghi nhớ Islamabad".

Lực lượng này cảnh báo các tàu vi phạm từ nay sẽ bị xử lý mạnh tay hơn trước, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ hành động gây hấn nào của kẻ thù trong tương lai, bất kể quy mô hay lý do, đều sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả và làm chấm dứt hoàn toàn các tiến trình đang diễn ra.

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