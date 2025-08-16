HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 16-8: Israel phát triển vũ khí lợi hại

Phương Linh

(NLĐO) - Quan chức Israel cho biết nước này có kế hoạch triển khai một hệ thống laser chiến lược tiên tiến mới trong vòng 4-5 năm tới.

Trong bài phát biểu tại Đại học Tel Aviv hôm 11-8, Yuval Steinitz - cựu Bộ trưởng Năng lượng Israel kiêm Chủ tịch công ty quốc phòng Rafael - cho biết Israel dự định triển khai một hệ thống laser chiến lược tiên tiến trong vòng 4-5 năm tới. Ông tiết lộ hệ thống này có khả năng đánh chặn máy bay không người lái, tên lửa tầm ngắn và tên lửa đạn đạo phóng từ Iran và Yemen.

Ông Steinitz lưu ý công nghệ laser của Israel đã chứng minh hiệu quả. Trong các hoạt động quân sự ở phía Bắc, phiên bản laser 30 kW đã tiêu diệt 35 máy bay không người lái của Hezbollah. 

Hệ thống Magen Or (hay còn gọi là Lá chắn Ánh sáng) - với công suất chùm tia 100 kW có khả năng bắn trúng tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở khoảng cách lên tới 10 km - chuẩn bị đi vào hoạt động trong tương lai gần.

Điểm nóng xung đột ngày 16-8: Israel phát triển vũ khí lợi hại- Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ laser Iron Beam sử dụng tia laser công suất cao bắn hạ các vật thể bay tới. Ảnh: Iron Beam

Rafael - một trong những công ty công nghiệp quân sự hàng đầu Israel - đang phát triển ba phiên bản cải tiến của hệ thống laser. 

Tổ hợp cố định Magen Or bảo vệ các thành phố và mục tiêu chiến lược, phiên bản di động Iron Beam M chịu trách nhiệm cho quân đội và cơ sở hạ tầng, còn Lite Beam hạng nhẹ lắp đặt trên xe bán tải và tiêu diệt máy bay không người lái cùng UAV hạng nhẹ.

Một điểm đáng chú ý là sự cải tiến đầy hứa hẹn trong không gian, cho phép đánh chặn tên lửa đạn đạo ngay khi chúng đang bay lên. Theo ông Steinitz, sự phát triển này có thể trở thành hiện tượng toàn cầu trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa chiến lược, củng cố an ninh của Israel.

Israel đánh chặn laser
