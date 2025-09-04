HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 4-9: Quân Nga "chuyển mũi nhọn" về phía Donetsk

Anh Thư

(NLĐO) - Các báo cáo của Anh và Mỹ cho biết quân đội Nga đang giảm hoạt động ở khu vực Kharkiv, Sumy và Kherson để tái triển khai về phía Donetsk.

Theo Kyiv Post, các báo cáo về việc tái triển khai của quân đội Nga cho thấy cuộc tấn công mùa thu 2025 của Moscow sẽ tập trung vào nỗ lực kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk, đặc biệt là ở các khu vực Dobropillya, Pokrovsk và Kostyantynivka.

Trước đó, các báo cáo từ Bộ Quốc phòng Anh và Viện Nghiên cứu xung đột (ISW - trụ sở tại Mỹ) cho biết quân đội Nga đang giảm hoạt động ở một số khu vực khác để dồn lực lượng về phía Donetsk.

Điểm nóng xung đột ngày 4-9: Quân Nga "chuyển mũi nhọn" về phía Donetsk- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine hoạt động tại tiền tuyến gần thị trấn Chasiv Yar, tỉnh Donetsk - Ảnh: AP

Phát biểu trước Hạ viện Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc theo tiền tuyến.

Báo cáo từ mặt trận cho biết hoạt động quân sự của Nga đã giảm ở các tỉnh Kharkiv và Sumy, sau khi Lục quân Nga di dời một số bộ phận. Trong 2 tuần qua, quân đội Nga đã tiến vào khu vực phía Bắc Donetsk.

Báo cáo cũng cho biết TP Pokrovsk của tỉnh Donetsk vẫn là trọng tâm của Nga và lực lượng nước này đang sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xâm nhập vào các vị trí của Ukraine.

Trong khi đó, báo cáo của ISW cho biết Bộ tư lệnh Quân đội Nga được cho là đã tái triển khai lực lượng bộ binh hải quân và lính dù "tương đối tinh nhuệ" đến tỉnh Donetsk, rút từ phía Bắc tỉnh Sumy và hướng Kherson.

Theo ISW, một đơn vị máy bay không người lái của Ukraine hoạt động theo hướng TP Pokrovsk báo cáo rằng bộ tư lệnh quân đội Nga đã tái triển khai một số đơn vị từ tỉnh Kursk của Nga.

Lực lượng này bao gồm các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155 (thuộc Hạm đội Thái Bình Dương), để tăng cường cho các hoạt động tấn công của Nga hướng tới TP Dobropillya của Donetsk.

Một blogger quân sự người Nga được cho là có liên hệ với Nhóm Lực lượng Phương Bắc của Nga đã tuyên bố vào ngày 18-8 rằng bộ tư lệnh Nga đã tái triển khai các đơn vị của Trung đoàn Bộ binh hải quân 177 và các Lữ đoàn Bộ binh hải quân 155 và 40 (cũng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương) từ phía Bắc tỉnh Sumy đến một hướng khác chưa được xác định.

Một nhà phân tích nguồn tình báo mở trên X hôm 30-8 cũng viết điều tương tự về Lữ đoàn Bộ binh hải quân 155 và 40, cũng như Trung đoàn Bộ binh hải quân 177.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh khẳng định Nga vẫn tiếp tục chỉ đạt được những thành tựu nhỏ về lãnh thổ và phải trả giá rất đắt.

Đánh giá gần đây nhất của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh ước tính rằng với tốc độ tiến quân như từ đầu năm đến nay, Nga sẽ mất thêm 4,4 năm nữa mới chiếm được Donbas, với rất nhiều tổn thất.


Tin liên quan

Ông Vladimir Putin nói về khả năng tổng thống Ukraine đến Moscow đàm phán

Ông Vladimir Putin nói về khả năng tổng thống Ukraine đến Moscow đàm phán

(NLĐO) - Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng, "hãy để ông ấy đến Moscow và cuộc gặp này sẽ diễn ra".

Nga không kích phía Tây Ukraine, máy bay Ba Lan xuất kích

(NLĐO) - Các máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được kích hoạt vào rạng sáng 3-9 sau khi Nga không kích nhằm vào miền Tây Ukraine, gần biên giới với Ba Lan.

Điểm nóng xung đột ngày 3-9: Ba Lan đi trước Nga và Belarus, tập trận rầm rộ

(NLĐO) - Ba Lan tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong bối cảnh Nga và Belarus chuẩn bị tổ chức tập trận.

Donetsk Ukraine quân đội Nga tái triển khai Bộ Quốc phòng Anh
