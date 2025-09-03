HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Vladimir Putin nói về khả năng tổng thống Ukraine đến Moscow đàm phán

Anh Thư

(NLĐO) - Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng, "hãy để ông ấy đến Moscow và cuộc gặp này sẽ diễn ra".

Ngày 3-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp gỡ báo giới tại khu nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến công du Trung Quốc. Bài phát biểu của ông đề cập nhiều đến cuộc xung đột với Ukraine cũng như triển vọng đàm phán.

Tổng thống Putin nói về Ukraine trong chuyến thăm Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi họp báo tại khu Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh ngày 3-9 - Ảnh: SPUTNIK

Theo đài RT, ông Vladimir Putin xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Nga không loại trừ khả năng này. "Nếu ông Zelensky sẵn sàng, hãy để ông ấy đến Moscow và cuộc gặp này sẽ diễn ra" - ông Vladimir Putin nói, đồng thời bình luận rằng nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc từ lâu.

Trước đó, ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng an ninh của Kiev không thể được đảm bảo bằng cái giá phải trả là Nga.

Điều đó có nghĩa là Moscow phản đối việc Ukraine gia nhập NATO nhưng không phản đối nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ông Vladimir Putin cũng cho biết Nga chưa bàn đến một thỏa thuận nào mà trong đó Ukraine nhượng lại lãnh thổ để đảm bảo an ninh. Bởi lẽ, Moscow "không nhằm vào lãnh thổ mà vì quyền của người dân được nói tiếng mẹ đẻ và giữ gìn văn hóa của họ".

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói về tình hình tiền tuyến. Ông cho rằng năng lực quân sự của Ukraine đang ở mức cực kỳ thấp, không có lực lượng dự phòng để tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, chỉ có khả năng vá víu hệ thống phòng thủ đang sụp đổ.

Tổng thống Vladimir Putin đang có chuyến công du Trung Quốc kéo dài 4 ngày, nơi ông tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới.

Nga không kích phía Tây Ukraine, máy bay Ba Lan xuất kích

Nga không kích phía Tây Ukraine, máy bay Ba Lan xuất kích

(NLĐO) - Các máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được kích hoạt vào rạng sáng 3-9 sau khi Nga không kích nhằm vào miền Tây Ukraine, gần biên giới với Ba Lan.

Lời khai của nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine

(NLĐO) - Nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii đã nhận tội trong bài phát biểu trước báo giới.

Tổng thống Nga không ngăn Ukraine gia nhập EU, NATO thì khác

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2-9 cho biết Moscow chưa bao giờ phản đối khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

    Thông báo