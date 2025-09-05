Điểm nóng xung đột ngày 5-9: 26 nước sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine

"Lập luận then chốt ở đây là không có giới hạn nào cho việc bảo vệ Ukraine" - Tổng thống Emmanuel Macron nói sau cuộc họp của liên minh ủng hộ Kiev do Pháp đồng chủ trì tại Paris ngày 4-9.

Guardian dẫn lời nhà lãnh đạo Pháp cho biết 26 quốc gia sẵn sàng tham gia "trên đất liền, trên biển hoặc trên không" để "trấn an người dân Ukraine và duy trì lệnh ngừng bắn khi nó được thực thi, cũng như để bảo đảm hòa bình".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee ở Paris vào ngày 4-9. Ảnh: AP

Ông Macron cũng nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và khẳng định Washington đã tỏ rõ ý muốn tham gia các bảo đảm an ninh. Kế hoạch hỗ trợ của Mỹ sẽ được hoàn thiện trong những ngày tới, theo ông Macron.

Khi được hỏi về thái độ của những quốc gia trước đây tỏ ý phản đối triển khai lực lượng tới Ukraine, trong đó có Ba Lan và Ý, ông Macron không nêu chi tiết mà chỉ nói rằng các nước có thể đóng vai trò khác nhau.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận các quốc gia này sẽ nằm trong nhóm các nước tham gia bảo đảm an ninh, theo cách này hoặc cách khác.

"Chúng tôi đã cùng trao đổi lập trường và xem xét từng thành tố của việc bảo đảm an ninh. Tôi biết ơn mọi người vì đã hiểu rằng bảo đảm an ninh quan trọng nhất chính là một quân đội Ukraine mạnh" - Kyiv Post dẫn lời ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Một nguồn tin của Đức tiết lộ trước cuộc họp rằng Đức sẽ tập trung đóng vai trò hỗ trợ nâng cao năng lực tấn công của Ukraine, bao gồm khả năng đồng sản xuất tên lửa hành trình tầm xa ngay tại Ukraine với hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Berlin.

Trong khi đó, Ba Lan từng thể hiện trọng tâm đóng góp của nước này sẽ là hậu cần, đồng thời loại trừ khả năng triển khai binh sĩ tới Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Mỹ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến này và vì sự sẵn sàng của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine".