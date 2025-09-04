HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Mỹ cứng rắn, Ukraine muốn Mỹ gây sức ép tối đa lên Nga

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về xung đột ở Ukraine những ngày tới, sau khi hội nghị ở Alaska với tổng thống Nga không có đột phá.

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 4-9.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết một số nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Tổng thống Ukraine và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sẽ gọi điện cho ông Donald Trump vào chiều 4-9.

Cuộc điện đàm này dự kiến diễn ra sau cuộc họp trực tuyến do Pháp chủ trì, quy tụ khoảng 30 quốc gia để thảo luận về việc hỗ trợ an ninh cho Ukraine một khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Mỹ cứng rắn, Ukraine muốn Mỹ gây sức ép tối đa lên Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra ít quan tâm đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, dù trước đó ông và người đồng cấp Mỹ đã bày tỏ sự lạc quan sau cuộc gặp tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ) vào ngày 15-8.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng ngày 4-9, khi được phóng viên hỏi, ông Donald Trump nói rằng ông không có thông điệp nào gửi tới ông chủ Điện Kremlin.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Ông Putin biết rõ lập trường của tôi và sẽ đưa ra quyết định theo cách này hay cách khác. Dù quyết định đó là gì, chúng ta sẽ hoặc là hài lòng hoặc là không hài lòng, và nếu chúng ta không hài lòng, các bạn sẽ thấy có chuyện xảy ra".

Nhà lãnh đạo Mỹ không giải thích cụ thể, nhưng trước đó ông từng đề cập khả năng áp thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông Donald Trump cũng nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết "theo cách này hay cách khác". Thế nhưng, ông không ngờ rằng việc chấm dứt lại khó khăn đến vậy.

"Tôi đã nghĩ rằng chuyện đó sẽ dễ hơn nhiều. Tôi đã nghĩ nó sẽ ở mức trung bình, có lẽ là một trong những việc dễ nhất. Nhưng đôi khi, với xung đột, bạn không bao giờ biết trước được" - ông Donald Trump nói thêm.

Cũng trong ngày 4-9, theo hãng tin Ukrinform, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng khôi phục các nỗ lực răn đe chống lại Trung Quốc, Nga và các thế lực đối lập khác.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết các quan chức nước này sẽ "cố gắng kết nối" với ông Donald Trump để tìm hiểu những cách thức mới nhằm gia tăng áp lực lên Nga.

Tại Đan Mạch, ông Zelensky nhắc lại rằng ông và ông Donald Trump từng thảo luận về việc Mỹ có thể gây sức ép lên Nga.

Ông Zelensky cho biết ông đã yêu cầu ông Donald Trump áp dụng "các lệnh trừng phạt, thuế quan, bất kỳ áp lực nào" có thể lên Nga, nếu ông Putin không đồng ý với một "hình thức đối thoại ngoại giao thay cho đối thoại bằng vũ khí".

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Khi chúng tôi nói về áp lực, chúng tôi muốn nói đến phòng không, các thương vụ vũ khí, sản xuất máy bay không người lái, và tất nhiên, các lệnh trừng phạt. Chúng tôi đã gửi những tín hiệu đó cho tổng thống Mỹ. Ông ấy nói "vài tuần nữa" và sẽ trả lời về vấn đề này. Theo tôi hiểu, "vài tuần" có nghĩa là 2 tuần hoặc tối đa là 3 tuần".

Nga - Ukraine Donald Trump Vladimir Putin đàm phán hòa bình
