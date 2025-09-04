HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Máy bay quân sự Nga chở “hàng tối mật” gặp nạn

Huệ Bình

(NLĐO) – Một máy bay vận tải quân sự Nga loại Il-76 phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Cheremshanka ở Siberia, vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Krasnoyarsk.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 3-9, chiếc máy bay đang trên đường đến Ulan-Ude (thủ phủ của Cộng hòa Buryat, Nga) thì gặp sự cố; nguyên nhân có thể do một trong các động cơ bị hỏng.

Tờ The Express mô tả chiếc máy bay vận tải khổng lồ Il-76 đã trượt khỏi đường băng ở vùng Krasnoyarsk (thuộc Siberia của Nga) và dừng lại trên một con dốc, cách đường băng khoảng 60 m.

Máy bay đã thông báo cho đài kiểm soát không lưu về "sự cố động cơ" vài phút sau khi rời sân bay Krasnoyarsk và được phép hạ cánh tại sân bay Cheremshanka gần đó.

Đoạn ghi hình lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay đang lao xuống một khu rừng với một động cơ bốc cháy và khói đen bốc lên từ hiện trường.

Máy bay quân sự Nga chở “hàng tối mật” gặp nạn- Ảnh 1.

Máy bay Nga gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh. Ảnh: East2West

Máy bay quân sự Nga chở “hàng tối mật” gặp nạn- Ảnh 2.

Máy bay vận tải Il-76 trượt khỏi đường băng ở vùng Krasnoyarsk. Ảnh: Telegram

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Khoảng 13 giờ ngày 3-9 (giờ Moscow), một máy bay vận tải quân sự IL-76 đã gặp nạn khi cất cánh theo lịch trình ở vùng Ivanovo. Theo các báo cáo tại hiện trường, nguyên nhân của vụ tai nạn là do một động cơ bốc cháy trong quá trình cất cánh".

Tờ The Express tiết lộ máy bay được cho là đang chở "hàng hóa tối mật". Tuy nhiên, tờ báo cũng nêu rõ rằng các nhà chức trách không tiết lộ hàng hóa đó là gì, cũng như có ai trên máy bay.

Nhà chức trách chỉ xác nhận không có thương vong.

Loại máy bay vận tải hạng nặng bốn động cơ Il-76, được quân đội Nga sử dụng rộng rãi, hoạt động trong nhiều thập kỷ. Mặc dù có những đợt sản xuất mới, dòng máy bay này gần đây phải đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và các vấn đề kỹ thuật tái diễn. Hỏng hóc động cơ đã trở thành vấn đề phổ biến nhất, đôi khi dẫn đến các vụ tai nạn chết người.

Các chuyên gia hàng không chỉ ra rằng ngay cả những chiếc Il-76 mới cũng thường xuyên gặp trục trặc động cơ, gây ra nhiều tai nạn chết người trước đây.

Đơn cử, hồi tháng 3 năm ngoái, một chiếc Il-76 rơi ở vùng Ivanovo (Nga) do động cơ bốc cháy trong lúc cất cánh, khiến 15 người thiệt mạng.

Trang Defence Blog nhận định vụ tai nạn mới nhất càng làm tăng thêm những khó khăn mà ngành hàng không quân sự Nga phải đối mặt, khi áp lực từ nhu cầu sử dụng máy bay Il-76 với tần suất cao bộc lộ những yếu kém trong công tác bảo trì.

Được sản xuất bởi Cục thiết kế Ilyushin, Il-76 từ lâu đã là xương sống của lực lượng vận tải quân sự Nga, có khả năng chở hàng hóa nặng và binh lính trên quãng đường dài. Tuy nhiên, ngày càng nhiều chiếc gần hết tuổi thọ hoạt động.

Nga cố gắng hiện đại hóa bằng phiên bản Il-76MD-90A, nhưng những mẫu máy bay này cũng gặp phải các khó khăn về kỹ thuật, bao gồm vấn đề về động cơ.

