Điểm nóng xung đột ngày 7-3: Ukraine tự tin vào sản xuất vũ khí

Theo trang New Voice of Ukraine, vào ngày 15-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 33%-34% vũ khí được sử dụng trên thực địa được sản xuất tại Ukraine, hơn 30% đến từ châu Âu và 40% do Mỹ cung cấp.

Đến ngày 7-2, Thủ tướng Shmyhal thông báo Ukraine đang xây dựng cơ chế hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất quốc phòng. Ông Shmyhal khẳng định việc này sẽ mang lại sự ổn định cho hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược trong nước.