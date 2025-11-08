HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 8-11: Điện Kremlin bác tin đồn về bộ trưởng ngoại giao Nga

Phương Linh

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 7-11 bác bỏ đồn đoán ông Sergei Lavrov mất tín nhiệm trước Tổng thống Vladimir Putin sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hủy.

“Tôi sẽ trả lời ngắn gọn: Những thông tin này sai sự thật” - ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, trả lời phóng viên hôm 7-11.

Theo hãng tin Interfax, khi được yêu cầu xác nhận Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tiếp tục đảm nhiệm vai trò hiện tại, ông Peskov nói thêm: “Chắc chắn rồi. Ông Lavrov tất nhiên vẫn giữ chức bộ trưởng Ngoại giao”.

Điện Kremlin bác bỏ tin đồn về bộ trưởng ngoại giao Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov - một nhà ngoại giao kỳ cựu 75 tuổi giữ chức bộ trưởng Ngoại giao Nga trong 2 thập niên qua - nổi tiếng với phong cách đàm phán mạnh mẽ. 

Ông vắng mặt trong một cuộc họp lớn tại Điện Kremlin trong tuần này, theo tờ Kommersant, đồng thời không tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi vào cuối tháng 11 như thường lệ. 

Trong 2 tuần liên tiếp, Bộ Ngoại giao Nga không thông báo kế hoạch công du và các bài phát biểu của ông Lavrov. Cũng theo trang web bộ này, lần cuối ông Lavrov xuất hiện công khai là vào ngày 28-10, khi ông dự Hội nghị quốc tế Minsk về An ninh Âu - Á tại thủ đô của Belarus.

Những diễn biến này làm dấy lên đồn đoán ông Lavrov đã khiến Tổng thống Vladimir Putin thất vọng sau khi kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Hungary đổ vỡ.

Hôm 20-10, ông Lavrov đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio để thảo luận về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh, vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thông tin sau điện đàm với ông Putin. 

Ngay hôm sau, 21-10, ông Trump tuyên bố không muốn tổ chức một cuộc họp "phí thời gian", đồng thời hủy sự kiện vì “cảm thấy không ổn”.

Các phương tiện truyền thông đưa tin Washington hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh sau khi Bộ Ngoại giao Nga gửi thông điệp không sẵn sàng nhượng bộ trước những yêu cầu cứng rắn về Ukraine. 

Tờ Financial Times dẫn lời một nguồn tin cho biết cuộc trò chuyện giữa hai quan chức ngoại giao khiến Washington e ngại.

Cùng ngày 7-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho rằng bài báo của Financial Times có mục đích kích động những đồn đoán không có lợi cho Moscow.

Trước đó, tổng thống Nga luôn khẳng định ngoài vấn đề Ukraine, việc Moscow và Washington xích lại gần nhau vì lợi ích quốc gia Nga và an ninh toàn cầu, bởi hai nước đều sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ.

Ukraine liên tiếp tấn công, bác bỏ tin 10.000 binh sĩ mắc kẹt

Ukraine liên tiếp tấn công, bác bỏ tin 10.000 binh sĩ mắc kẹt

(NLĐO) - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine hôm 6-11 cho biết đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.

Mỹ thông báo trước khi phóng tên lửa, Nga phản ứng

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho các quan chức cấp cao soạn thảo đề xuất cho một cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân tiềm năng,

Điểm nóng xung đột ngày 6-11: Kế hoạch 4.400 trang của NATO

(NLĐO) - NATO gần đây đã chuẩn bị chiến lược phòng thủ tập trung vào sườn phía Đông thông qua một bản kế hoạch dài 4.400 trang.

tổng thống nga Điện Kremlin Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov
    Thông báo