Mỹ thông báo trước khi phóng tên lửa, Nga phản ứng

Mỹ đã thông báo cho Nga về ý định phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III trước khi tiến hành vụ phóng hôm 5-11.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thông tin trên, đồng thời nói thêm tên lửa được đề cập thuộc loại đạn đạo yêu cầu "nhận dạng phóng" theo quy định quốc tế. Ông Peskov nói thêm: "Chúng tôi cũng thông báo cho các quốc gia khác khi thực hiện các vụ phóng như vậy".

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III được phóng tại Căn cứ Không gian Vandenberg ở California hôm 5-11. Ảnh: Lực lượng Không gian Mỹ

Nói về năng lực quân sự của Nga, ông Peskov cho biết mặc dù Moscow không tham gia vào bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào nhưng thực tế là họ đã phát triển vũ khí chiến lược một cách có hệ thống trong nhiều năm, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của riêng mình.

Ông Peskov tuyên bố Nga hiện sở hữu "bộ 3 hạt nhân hiện đại nhất thế giới".

Trước đó, Không quân Mỹ thông báo rằng họ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không mang vũ khí từ Căn cứ Không gian Vandenberg.

Theo đài RT, tên lửa này có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân duy nhất với sức công phá ước tính tương đương hơn 300.000 tấn thuốc nổ TNT - mạnh gấp 20 lần quả bom thả xuống TP Hiroshima - Nhật Bản năm 1945.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân. Ông cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ nổ hạt nhân "bí mật". Cả Moscow và Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc này.

Tại một cuộc họp nội các hôm 5-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng Moscow phải đáp trả các động thái của Washington và bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân toàn diện ngay lập tức. Ông Belousov cho biết bãi thử nghiệm Novaya Zemlya của Nga ở Bắc cực có thể thực hiện các cuộc thử nghiệm như vậy trong thời gian ngắn.

Ông Putin cho rằng Nga quyết tâm tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện. Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh: "Nếu Mỹ hoặc các quốc gia thành viên khác của hiệp ước liên quan tiến hành các vụ thử như vậy, thì Nga cũng sẽ phải thực hiện các biện pháp đáp trả thích đáng".

Tổng thống Nga ra lệnh cho các quan chức cấp cao soạn thảo các đề xuất cho một cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân tiềm năng, điều mà Moscow chưa từng làm kể từ năm 1991.

Ông Putin nói: "Tôi chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng... các cơ quan đặc biệt và các cơ quan dân sự liên quan làm mọi cách có thể để thu thập thêm thông tin về vấn đề này, phân tích tại Hội đồng Bảo an và đưa ra các đề xuất đã được thống nhất về khả năng bắt đầu công tác chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân".

Theo đài CNN, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra và Nga chỉ đang xem xét liệu có cần thiết phải bắt đầu chuẩn bị hay không.