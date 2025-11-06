Điểm nóng xung đột ngày 6-11: Kế hoạch 4.400 trang của NATO

Tài liệu có tên "Đường ranh giới răn đe sườn phía đông (EFDL)". Tất cả 32 thành viên NATO đã tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện bản kế hoạch dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Lục quân Đồng minh (LANDCOM).

Binh lính NATO tại Romania trong cuộc tập trận Steadfast Dart 2025 hồi tháng 2. Ảnh: AP

Bản kế hoạch vạch ra một loạt biện pháp toàn diện bảo vệ sườn phía Đông của NATO. Trong số này gồm có tăng cường các đơn vị chiến đấu, tái triển khai thiết bị hạng nặng, sử dụng máy bay không người lái và các hệ thống tự động.

Một trọng tâm quan trọng khác là cải thiện sự phối hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các đồng minh NATO.

Một vị tướng cấp cao đã nghỉ hưu của NATO cho rằng mối đe dọa đối với NATO, đặc biệt là các nước vùng Baltic, sẽ xảy ra sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc, khi Nga có khả năng tái triển khai nguồn lực về phía Bắc.

Theo ông này, Nga đã ở trong giai đoạn Zero - khái niệm trong chiến lược quân sự của Mỹ và NATO, tức là giai đoạn xây dựng lực lượng quân sự, tấn công mạng, trinh sát...

Do lo ngại Nga, Liên minh châu Âu đang xây dựng một hệ thống mới nhằm nhanh chóng di chuyển quân đội và thiết bị trên khắp lãnh thổ các quốc gia thành viên.

Sáng kiến này nhằm đảm bảo khả năng cơ động tác chiến trong trường hợp có mối đe dọa quân sự.

Nga nhiều lần bác bỏ những đồn đoán về việc họ định tấn công NATO.