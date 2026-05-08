Điểm nóng xung đột ngày 8-5: Nga cảnh báo về NATO

Huệ Bình

(NLĐO) – NATO đang tăng cường hiện diện quân sự cũng như đẩy mạnh cường độ các cuộc diễn tập tại biển Baltic, Bắc Cực và Bắc Âu.

Đây là khẳng định của Đại sứ Nga tại Na Uy, ông Nikolay Korchunov, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS ngày 5-5.

Ông Korchunov lưu ý: "Các sáng kiến quân sự do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khởi xướng - bao gồm sứ mệnh Baltic Sentry (tạm dịch: Người canh gác vùng Baltic), Eastern Sentry (tạm dịch: Người canh gác phía Đông) và Arctic Sentry (tạm dịch: Cảnh giới Bắc Cực) - là minh chứng điển hình cho tham vọng quân sự hóa vùng Baltic - Bắc Cực, cho thấy NATO trên thực tế đang chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu".

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh: "Trong những năm qua, NATO - bao gồm cả Na Uy - đã nhanh chóng gia tăng hiện diện quân sự. Ngay cả phía NATO cũng tự đánh giá rằng tại nhiều khu vực phía Bắc, quy mô quân đội cũng như tần suất diễn tập và tác chiến đã tăng gấp đôi".

Đại sứ Nga: NATO đang chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Ông Korchunov cũng chỉ ra rằng việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của liên minh NATO và đang tích cực tham gia vào các kế hoạch khu vực là minh chứng cho điều này.

"Tại các quốc gia Bắc Âu, số lượng căn cứ quân sự của Mỹ và các trung tâm chỉ huy của NATO đang gia tăng đáng kể" - ông Korchunov nhấn mạnh.

Đại sứ Korchunov lưu ý với sự giúp sức của Oslo, các thành viên NATO đang tiến sâu hơn vào Bắc Cực. Ông cho rằng: "Điều này đang diễn ra dưới cái cớ về "mối đe dọa" từ Nga và gần đây là cả Trung Quốc - một cái cớ hoàn toàn xa rời thực tế".

Theo ông Korchunov, cuộc tập trận mang tên Cold Response (tạm dịch: Phản ứng lạnh) tiến hành vào tháng 3 tại các vùng phía Bắc Na Uy và Phần Lan là một ví dụ điển hình. 

"Đây là đợt phô trương sức mạnh quân sự lớn nhất tại châu Âu trong năm nay, với sự tham gia của 32.500 binh sĩ đến từ 14 quốc gia NATO" - ông nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với TASS, ông Korchunov cáo buộc các cuộc tập trận do Anh dẫn dắt đang diễn tập các kịch bản phong tỏa trên biển và kiểm soát vùng Kaliningrad của Nga.

Ông cho rằng các quốc gia NATO đang có xu hướng coi biển Baltic là "ao nhà mình". 

Vị đại sứ cũng cảnh báo về nỗ lực của London trong việc siết chặt kiểm soát các tuyến đường hàng hải chiến lược tại Bắc Đại Tây Dương bằng cách huy động nguồn lực từ các đồng minh châu Âu, trong đó có Na Uy.

Trước những động thái này, ông Korchunov khẳng định Nga hoàn toàn có đủ khả năng để đáp trả các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải chiến lược.

EU cho Ukraine vay "khủng", Nga lên tiếng

EU cho Ukraine vay "khủng", Nga lên tiếng

(NLĐO) - Hội đồng Liên minh châu Âu vừa hoàn tất thủ tục phê duyệt khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Nga tuyên bố ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng, Ukraine đáp lời

(NLĐO) - Nga tuyên bố ngừng bắn với Ukraine trong ngày 8 và 9-5 nhân Ngày Chiến thắng, sau đó Kiev đưa ra tuyên bố tương tự.

Nga - Ukraine giằng co quyết liệt bất chấp các lệnh ngừng bắn

(NLĐO) – Ukraine sẽ quyết định phương án hành động đối với lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng của Nga tùy theo tình hình đêm 6-5 và ngày 7-5 (giờ địa phương).

