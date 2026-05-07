HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga - Ukraine giằng co quyết liệt bất chấp các lệnh ngừng bắn

Huệ Bình

(NLĐO) – Ukraine sẽ quyết định phương án hành động đối với lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng của Nga tùy theo tình hình đêm 6-5 và ngày 7-5 (giờ địa phương).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói như thế vào tối 6-5.

Ông cáo buộc Nga khước từ các nỗ lực ngừng bắn bằng cách thực hiện các cuộc tấn công hàng giờ trên khắp Ukraine, đồng thời cảnh báo Moscow rằng Kiev sẽ "đáp trả theo cách tương tự".

Sáng 7-5, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng Nga đang tái điều động các hệ thống phòng không từ các vùng khác về bảo vệ Moscow để chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 9-5.

Theo kênh Al Jazeera, ông nhận định động thái này cho thấy Điện Kremlin lo lắng về an ninh của buổi lễ tại Quảng trường Đỏ hơn là việc ngừng bắn, đồng thời cảnh báo việc rút bớt phòng không ở các khu vực khác sẽ tạo sơ hở cho các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Thế trận giằng co trước Ngày Chiến thắng Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố Nga đã "nhận được đề xuất rõ ràng" từ Kiev về vấn đề ngừng bắn và ngoại giao, và Điện Kremlin "biết cách liên lạc với Ukraine hoặc các đối tác của chúng tôi để thống nhất các chi tiết cụ thể".

Đáp lại các tuyên bố từ phía Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga ngày 6-5 đưa ra cảnh báo khẩn cấp, hối thúc các cơ quan ngoại giao tại Kiev nhanh chóng sơ tán nhân viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hành động này nhằm chuẩn bị cho một cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào thủ đô Ukraine, nếu phía Kiev tìm cách phá hoại các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5.

Bà Zakharova nhấn mạnh đây là một đòn trả đũa tất yếu và yêu cầu các tổ chức quốc tế phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho nhân sự của mình trước các tuyên bố mà bà gọi là "hung hăng" của ông Zelensky.

Thế trận giằng co trước Ngày Chiến thắng Nga - Ảnh 2.

Ảnh chụp cơ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, được cho là đã bị máy bay không người lái tập kích trong đêm 5-5. Ảnh: The Crimean Wind/Telegram

Theo trang Euro News, đầu tuần này, Nga đề xuất một "lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng" kéo dài hai ngày (8 và 9-5), dự kiến trùng với lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Ukraine đã phản hồi bằng đề xuất ngừng bắn của riêng mình bắt đầu từ nửa đêm ngày 6-5, với lập luận rằng khung thời gian này là đủ để kiểm chứng liệu một lệnh tạm dừng giao tranh thực sự có thể được duy trì hay không.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết trong vòng 10 giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn do Kiev đề xuất, lực lượng Nga đã vi phạm tới 1.820 lần.

Trước đó, truyền thông đưa tin về một vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại bán đảo Crimea đêm 5-5.

Theo kênh Crimean Wind, một tòa nhà của lực lượng biên phòng thuộc FSB tại Armiansk bị hư hại nặng, "một nửa tòa nhà đã biến mất hoàn toàn".

Dù Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm, nhưng lực lượng tình báo quân đội nước này (HUR) cùng ngày đã công bố video phá hủy nhiều mục tiêu trong các vùng Nga kiểm soát, cho thấy Kiev đang gia tăng tần suất tấn công ngay trước thềm lễ duyệt binh của Moscow.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 27-4: UAV Ukraine tấn công rất sâu vào lãnh thổ Nga

Điểm nóng xung đột ngày 27-4: UAV Ukraine tấn công rất sâu vào lãnh thổ Nga

(NLĐO) - Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine lần đầu tấn công sâu tới dãy Ural, đánh trúng hai thành phố của Nga sau hành trình tới 1.800 km.

EU cho Ukraine vay "khủng", Nga lên tiếng

(NLĐO) - Hội đồng Liên minh châu Âu vừa hoàn tất thủ tục phê duyệt khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Nga "rải thủy lôi dày đặc", chặn đường quân Ukraine đổ bộ Crimea

(NLĐO) – Hãng Ukrinform đưa tin Nga rải thủy lôi dọc bờ biển Crimea để ngăn chặn lực lượng Ukraine đổ bộ.

tấn công Volodymyr Zelensky Ngày Chiến thắng 9-5 Ukraine - Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo