Nga - Ukraine giằng co quyết liệt bất chấp các lệnh ngừng bắn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói như thế vào tối 6-5.

Ông cáo buộc Nga khước từ các nỗ lực ngừng bắn bằng cách thực hiện các cuộc tấn công hàng giờ trên khắp Ukraine, đồng thời cảnh báo Moscow rằng Kiev sẽ "đáp trả theo cách tương tự".

Sáng 7-5, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng Nga đang tái điều động các hệ thống phòng không từ các vùng khác về bảo vệ Moscow để chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 9-5.

Theo kênh Al Jazeera, ông nhận định động thái này cho thấy Điện Kremlin lo lắng về an ninh của buổi lễ tại Quảng trường Đỏ hơn là việc ngừng bắn, đồng thời cảnh báo việc rút bớt phòng không ở các khu vực khác sẽ tạo sơ hở cho các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố Nga đã "nhận được đề xuất rõ ràng" từ Kiev về vấn đề ngừng bắn và ngoại giao, và Điện Kremlin "biết cách liên lạc với Ukraine hoặc các đối tác của chúng tôi để thống nhất các chi tiết cụ thể".

Đáp lại các tuyên bố từ phía Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga ngày 6-5 đưa ra cảnh báo khẩn cấp, hối thúc các cơ quan ngoại giao tại Kiev nhanh chóng sơ tán nhân viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hành động này nhằm chuẩn bị cho một cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào thủ đô Ukraine, nếu phía Kiev tìm cách phá hoại các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5.

Bà Zakharova nhấn mạnh đây là một đòn trả đũa tất yếu và yêu cầu các tổ chức quốc tế phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho nhân sự của mình trước các tuyên bố mà bà gọi là "hung hăng" của ông Zelensky.

Ảnh chụp cơ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, được cho là đã bị máy bay không người lái tập kích trong đêm 5-5. Ảnh: The Crimean Wind/Telegram

Theo trang Euro News, đầu tuần này, Nga đề xuất một "lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng" kéo dài hai ngày (8 và 9-5), dự kiến trùng với lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Ukraine đã phản hồi bằng đề xuất ngừng bắn của riêng mình bắt đầu từ nửa đêm ngày 6-5, với lập luận rằng khung thời gian này là đủ để kiểm chứng liệu một lệnh tạm dừng giao tranh thực sự có thể được duy trì hay không.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết trong vòng 10 giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn do Kiev đề xuất, lực lượng Nga đã vi phạm tới 1.820 lần.

Trước đó, truyền thông đưa tin về một vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại bán đảo Crimea đêm 5-5.

Theo kênh Crimean Wind, một tòa nhà của lực lượng biên phòng thuộc FSB tại Armiansk bị hư hại nặng, "một nửa tòa nhà đã biến mất hoàn toàn".

Dù Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm, nhưng lực lượng tình báo quân đội nước này (HUR) cùng ngày đã công bố video phá hủy nhiều mục tiêu trong các vùng Nga kiểm soát, cho thấy Kiev đang gia tăng tần suất tấn công ngay trước thềm lễ duyệt binh của Moscow.